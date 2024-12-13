Crea Vídeos de Formación de Flujo de Trabajo Digital al Instante

Optimiza la incorporación y formación con escenas dinámicas personalizables para experiencias de aprendizaje impactantes.

333/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a líderes de ventas, demostrando cómo crear vídeos de formación de flujo de trabajo digital con visuales dinámicos, concisos e instructivos y una banda sonora animada. Aprovecha la generación avanzada de locuciones de HeyGen para proporcionar una guía precisa paso a paso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 30 segundos para el personal general de todos los departamentos, explicando los vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel en un estilo moderno, fácil de usar y atractivo, completo con gráficos vibrantes. Empodera a un portavoz de IA para entregar el guion sin problemas utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, mejorando la experiencia de aprendizaje en general.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos empleados en varios roles, ofreciendo vídeos de formación en IA esenciales con un estilo informativo pero visualmente atractivo y una voz de IA calmada y orientadora. Asegura la accesibilidad total incorporando texto de apoyo en pantalla y subtítulos automáticos generados por HeyGen, complementando visuales atractivos extraídos de la biblioteca de medios.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación de Flujo de Trabajo Digital

Optimiza la incorporación y mejora las experiencias de aprendizaje para equipos de RRHH y líderes de ventas generando rápidamente vídeos de formación en IA atractivos para cualquier flujo de trabajo digital.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza la guía paso a paso de tu flujo de trabajo digital. Luego, utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu guion en un borrador inicial de vídeo.
2
Step 2
Elige Visuales Atractivos y Avatares de IA
Selecciona entre escenas personalizables y una rica biblioteca de medios. Incorpora avatares de IA profesionales para guiar a los espectadores a través de cada proceso, asegurando que tu formación cuente con visuales atractivos.
3
Step 3
Añade Locuciones y Mejora la Accesibilidad
Genera locuciones de IA profesionales a partir de tu guion utilizando la función de generación de locuciones de HeyGen. Mejora la claridad y haz que tus vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel sean más accesibles al incluir también subtítulos automáticos.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta tu Vídeo
Integra los controles de marca de tu empresa para mantener la consistencia. Finalmente, exporta tus vídeos de flujo de trabajo digital impulsados por IA en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Flujos de Trabajo Complejos

.

Desglosa flujos de trabajo digitales complejos en vídeos fáciles de entender, mejorando los resultados de aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de flujo de trabajo digital?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de formación de flujo de trabajo digital utilizando avatares de IA y locuciones de IA realistas. Esto ayuda significativamente a optimizar la incorporación al proporcionar una guía clara y paso a paso a través de visuales atractivos para cualquier proceso.

¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de flujo de trabajo digital impulsados por IA?

Sí, HeyGen proporciona escenas y plantillas personalizables diseñadas específicamente para vídeos de flujo de trabajo digital impulsados por IA. Estos recursos permiten a los usuarios producir rápidamente visuales y contenido atractivos para ilustrar procesos complejos de manera efectiva.

¿Cómo se benefician los equipos de RRHH y los líderes de ventas de HeyGen para la formación?

Los equipos de RRHH y los líderes de ventas aprovechan HeyGen para producir vídeos de formación en IA atractivos, mejorando la experiencia de aprendizaje en general. Utilizando portavoces de IA, pueden entregar contenido consistente y de alta calidad de manera eficiente para sus respectivos equipos e iniciativas.

¿Puedo crear vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel rápidamente con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen hace eficiente la generación de vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel profesionales a partir de un simple guion utilizando sus capacidades de texto a vídeo. Con avatares de IA y subtítulos automáticos, tu contenido está listo para un despliegue rápido, ahorrando tiempo y recursos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo