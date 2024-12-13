Crea Vídeos de Formación de Flujo de Trabajo Digital al Instante
Optimiza la incorporación y formación con escenas dinámicas personalizables para experiencias de aprendizaje impactantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a líderes de ventas, demostrando cómo crear vídeos de formación de flujo de trabajo digital con visuales dinámicos, concisos e instructivos y una banda sonora animada. Aprovecha la generación avanzada de locuciones de HeyGen para proporcionar una guía precisa paso a paso.
Produce un vídeo de formación de 30 segundos para el personal general de todos los departamentos, explicando los vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel en un estilo moderno, fácil de usar y atractivo, completo con gráficos vibrantes. Empodera a un portavoz de IA para entregar el guion sin problemas utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, mejorando la experiencia de aprendizaje en general.
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos empleados en varios roles, ofreciendo vídeos de formación en IA esenciales con un estilo informativo pero visualmente atractivo y una voz de IA calmada y orientadora. Asegura la accesibilidad total incorporando texto de apoyo en pantalla y subtítulos automáticos generados por HeyGen, complementando visuales atractivos extraídos de la biblioteca de medios.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Amplía el Alcance de la Formación de Flujo de Trabajo Digital.
Produce cursos completos de flujo de trabajo digital de manera eficiente para educar a más empleados a nivel global.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en la formación de flujo de trabajo digital utilizando vídeo impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de flujo de trabajo digital?
HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de formación de flujo de trabajo digital utilizando avatares de IA y locuciones de IA realistas. Esto ayuda significativamente a optimizar la incorporación al proporcionar una guía clara y paso a paso a través de visuales atractivos para cualquier proceso.
¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de flujo de trabajo digital impulsados por IA?
Sí, HeyGen proporciona escenas y plantillas personalizables diseñadas específicamente para vídeos de flujo de trabajo digital impulsados por IA. Estos recursos permiten a los usuarios producir rápidamente visuales y contenido atractivos para ilustrar procesos complejos de manera efectiva.
¿Cómo se benefician los equipos de RRHH y los líderes de ventas de HeyGen para la formación?
Los equipos de RRHH y los líderes de ventas aprovechan HeyGen para producir vídeos de formación en IA atractivos, mejorando la experiencia de aprendizaje en general. Utilizando portavoces de IA, pueden entregar contenido consistente y de alta calidad de manera eficiente para sus respectivos equipos e iniciativas.
¿Puedo crear vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel rápidamente con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen hace eficiente la generación de vídeos de formación de flujo de trabajo sin papel profesionales a partir de un simple guion utilizando sus capacidades de texto a vídeo. Con avatares de IA y subtítulos automáticos, tu contenido está listo para un despliegue rápido, ahorrando tiempo y recursos.