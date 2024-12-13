Crea Vídeos de Licencias de Contenido Digital Rápidamente

Desbloquea nuevos ingresos para tus activos digitales a través de la licencia de vídeo, creando potentes visuales con el texto a vídeo de HeyGen desde un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, producid un vídeo profesional de 60 segundos con un estilo visual limpio, similar a una infografía, demostrando cómo aprovechar la licencia de vídeo para uso comercial y distribuir contenido de vídeo de manera amplia y legal. Utilizad los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave y las mejores prácticas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrollad un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a equipos legales, gestores de contenido y estrategas de marca, enfatizando la importancia crítica de los derechos y autorizaciones para todos los activos digitales. El estilo visual autoritario, junto con los textos destacados en pantalla, debe generarse fácilmente a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Las productoras y agencias de medios pueden crear un vídeo moderno y eficiente de 50 segundos, mostrando cómo la generación de vídeo con AI puede agilizar el proceso para gestionar licencias de manera efectiva. Emplead las plantillas y escenas de HeyGen para representar visualmente flujos de trabajo simplificados y resaltar los beneficios de las soluciones modernas de licencias.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Licencias de Contenido Digital

Aprende a producir de manera eficiente contenido de vídeo de alta calidad y licencible usando AI, listo para distribución y uso comercial.

1
Step 1
Redacta Tu Guion para la Generación de Vídeo con AI
Comienza escribiendo un guion claro y atractivo. Nuestra plataforma transforma tu texto a vídeo desde el guion, sentando las bases para tu activo de vídeo licencible.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Visuales
Mejora tus activos digitales eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI. Combínalos con tus visuales preferidos para crear contenido de vídeo único y comercializable.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Refina el Contenido
Utiliza nuestra función de generación de voz en off para narrar tu vídeo, asegurando un audio profesional. Afina tu contenido para cumplir con los estándares comerciales para un marketing de contenido de vídeo efectivo.
4
Step 4
Exporta para Uso Comercial y Licencias
Prepara tu vídeo para distribución utilizando nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Esto asegura que tu producto final esté optimizado para varias plataformas y listo para la licencia de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Testimonios de Clientes Licenciables

Crea historias de éxito de clientes convincentes como vídeos de AI, adecuados para una amplia distribución y licencia a través de canales de marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de licencias de contenido digital?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada generación de vídeo con AI para permitir a los usuarios crear vídeos de licencias de contenido digital de manera eficiente. Estos vídeos impulsados por AI son adecuados para varios casos de uso comercial, agilizando tu flujo de trabajo de producción.

¿Cómo apoya HeyGen la licencia de vídeo y la gestión de activos?

HeyGen ofrece características robustas como una biblioteca de medios completa y controles de marca, permitiendo a los creadores mantener el control creativo sobre sus activos digitales. Esto asegura una integración fluida en tus estrategias de licencia de vídeo para distribución.

¿Puedo generar varios tipos de vídeos para distribución y redes sociales con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona plantillas de vídeo versátiles y avatares de AI, permitiéndote generar una amplia gama de contenido de vídeo, incluyendo estilos adecuados para vídeos UGC. Esto facilita la distribución fácil a través de plataformas como las redes sociales.

¿Ayuda HeyGen a asegurar los derechos y autorizaciones adecuados para el marketing de contenido de vídeo?

HeyGen proporciona potentes herramientas de AI para el marketing de contenido de vídeo, permitiéndote generar vídeos profesionales. Mientras HeyGen facilita la creación, los usuarios son responsables de gestionar las licencias y asegurar todos los derechos y autorizaciones necesarios para su contenido de vídeo distribuido.

