crear vídeos de ciudadanía digital para estudiantes

Empodera a los educadores para crear lecciones de vídeo atractivas sobre ciudadanía digital con avatares de IA.

426/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de servicio público conmovedor de 60 segundos dirigido a estudiantes de secundaria y educadores, diseñado para "concienciar" sobre el "Ciberacoso" y su impacto. El vídeo debe adoptar un enfoque visual sensible pero realista, utilizando Texto a vídeo desde el guion para transmitir mensajes poderosos e incluir subtítulos para accesibilidad, asegurando un tono claro y empático.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 30 segundos para el público en general, desmitificando el concepto de "Inteligencia Artificial" dentro del contexto más amplio de la "ciudadanía digital". La estética visual debe ser elegante y basada en infografías, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar información compleja de manera concisa, acompañado de una voz en off autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial práctico de 50 segundos específicamente para "educadores", demostrando cómo crear eficazmente "Lecciones de Vídeo sobre Ciudadanía Digital" para su currículo. El estilo visual debe ser profesional e instructivo, incorporando grabaciones de pantalla y material de archivo educativo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, con un guion preciso entregado a través de Texto a vídeo desde el guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de ciudadanía digital

Empodera a estudiantes y educadores con lecciones de vídeo animadas y atractivas sobre temas vitales de ciudadanía digital, fomentando un entorno en línea más seguro.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla tu narrativa para temas importantes de ciudadanía digital, delineando mensajes clave y objetivos de aprendizaje. HeyGen ayuda a convertir tu guion en un vídeo dinámico utilizando su capacidad de texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona un avatar de IA y personaliza escenas para dar vida a tus vídeos animados sobre ciudadanía digital. Elige entre diversos avatares de IA para presentar tu lección con claridad.
3
Step 3
Añade Voz y Pulido
Mejora tu vídeo con audio convincente utilizando la generación de voz en off de HeyGen. Asegúrate de que tu mensaje se transmita claramente con un toque profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu lección multimedia y expórtala en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto asegura que tu contenido atractivo llegue a una amplia audiencia para concienciar efectivamente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualizar Conceptos de Ciudadanía Digital

.

Utiliza la narración de vídeo impulsada por IA para ilustrar efectivamente conceptos complejos de ciudadanía digital como el ciberacoso y las huellas digitales para una mejor comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los educadores a crear vídeos atractivos sobre ciudadanía digital?

HeyGen permite a los educadores crear rápidamente Lecciones de Vídeo sobre Ciudadanía Digital de alta calidad utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guion. Esto facilita la concienciación sobre temas críticos como la seguridad en línea y el ciberacoso para los estudiantes.

¿Qué herramientas de animación ofrece HeyGen para vídeos animados sobre ciudadanía digital?

HeyGen proporciona herramientas de animación avanzadas, incluyendo avatares de IA realistas y plantillas personalizables, para producir vídeos animados sobre ciudadanía digital atractivos. También puedes integrar generación de voz en off y elementos multimedia para mejorar tu currículo.

¿Puede HeyGen usarse para diversos temas de Lecciones de Vídeo sobre Ciudadanía Digital?

Absolutamente, HeyGen es versátil para crear Lecciones de Vídeo sobre Ciudadanía Digital que cubren una amplia gama de temas como el ciberacoso, la huella digital y el impacto de la Inteligencia Artificial. Los educadores pueden desarrollar fácilmente planes de lecciones integrales para los estudiantes.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos para integrar tu logotipo y colores, asegurando que tus vídeos de ciudadanía digital se alineen con la identidad de tu escuela. También puedes aprovechar una diversa biblioteca de medios y exportar en varios formatos de aspecto para una visualización óptima.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo