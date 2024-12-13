Crea Vídeos de Adopción Digital al Instante
Acelera la adopción de empleados y simplifica la formación con vídeos animados personalizados, generados sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo animado de demostración de 45 segundos explicando una función común de software, específicamente dirigido a reducir las consultas de soporte al cliente para los equipos de producto. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo con instrucciones paso a paso. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar una narración precisa y clara para un resultado pulido.
Diseña un corto animado de 30 segundos para nuevos empleados, centrado en procesos de incorporación efectivos. Esta pieza debe utilizar la narración visual para crear una experiencia acogedora y dinámica que los profesionales de RRHH puedan compartir. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir una pista de audio cálida y alentadora que complemente los gráficos en pantalla.
Produce un vídeo de demostración detallado de 90 segundos y recorrido que ilustre los beneficios de una nueva actualización de software para impulsar la adopción del producto entre los usuarios existentes y los clientes potenciales. Diseñado para equipos de ventas, el vídeo debe mantener un estilo visual elegante, informativo y persuasivo. Construye fácilmente esta demostración integral utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para resaltar las características clave de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación en Adopción Digital.
Mejora el compromiso y la retención de usuarios para nuevos software y sistemas a través de vídeos de formación impulsados por AI, acelerando la adopción de empleados.
Acelera la Producción de Contenido para la Adopción.
Genera rápidamente cursos de adopción digital completos, guías interactivas y vídeos de cómo hacer, alcanzando efectivamente una base de usuarios más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de adopción digital atractivos?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de adopción digital atractivos transformando texto en contenido envolvente con Avatares de AI y escenas dinámicas. Esta plataforma de AI generativa facilita la producción de vídeos animados de demostración que mejoran la adopción de usuarios en diversas plataformas, mejorando la adopción general de empleados y productos.
¿Qué papel juegan los Avatares de AI en la mejora de la adopción y formación de empleados?
HeyGen utiliza Avatares de AI realistas para personalizar y mejorar los materiales de adopción y formación de empleados. Estos personajes impulsados por AI ofrecen instrucciones consistentes y claras, haciendo que temas complejos como las nuevas implementaciones de software sean más accesibles y atractivos para tus equipos remotos y procesos de incorporación.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos de demostración y cómo hacer de alta calidad?
HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos de demostración y cómo hacer de alta calidad a través de sus capacidades intuitivas de texto a vídeo y su extensa biblioteca de plantillas. Al aprovechar la AI generativa, puedes crear rápidamente recorridos animados y animaciones instructivas, ahorrando tiempo y recursos valiosos mientras escalas las operaciones de soporte y creas activos de narración visual.
¿Puede HeyGen usarse para crear recursos de autoservicio y contenido de soporte al cliente?
Sí, HeyGen es una solución ideal para desarrollar recursos de autoservicio completos y contenido de soporte al cliente. Puedes crear fácilmente vídeos de formación con AI y activos de narración visual, como explicadores animados y tutoriales, para guiar a los usuarios y disminuir eficientemente los tickets de soporte, mejorando la experiencia general del cliente.