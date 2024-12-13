Crea Vídeos de Resumen de Sprint de Desarrollo que Llamen la Atención

Aumenta el compromiso y la claridad en tu flujo de trabajo ágil con actualizaciones de sprint dinámicas, impulsadas por el texto a vídeo de HeyGen.

371/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de actualización de sprint asíncrono de 90 segundos diseñado para un equipo scrum distribuido, destacando las historias de usuario completadas y las prioridades inmediatas. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico con superposición de texto en pantalla, acompañado de una voz enérgica y clara, aprovechando al máximo la función de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido rápidamente y subtítulos/captions para accesibilidad en diferentes entornos.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo puede tu equipo presentar una nueva función en un vídeo de demostración de sprint de 2 minutos para propietarios de productos y usuarios finales, asegurando que se vea desde una perspectiva atractiva para el usuario final? El vídeo requiere un estilo visual interactivo, paso a paso, con una narración amigable y explicativa, construido eficientemente usando las plantillas y escenas de HeyGen y enriquecido con soporte de biblioteca de medios/stock para grabaciones de pantalla críticas.
Prompt de Ejemplo 3
Un vídeo de resumen técnico, diseñado para miembros del equipo de desarrollo y especialistas en QA, necesita resumir sucintamente los objetivos del sprint y la Definición de Hecho en 75 segundos. Esto requiere un estilo visual conciso y basado en datos, con diagramas y gráficos en pantalla, acompañado de una voz precisa y autoritaria, aprovechando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparación multiplataforma y su funcionalidad de texto a vídeo para generación de contenido simplificada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Resumen de Sprint de Desarrollo

Transforma sin esfuerzo tus resúmenes de sprint de desarrollo en vídeos atractivos y profesionales con AI, asegurando actualizaciones asíncronas claras y concisas para tu equipo e interesados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Resumen
Escribe o pega el contenido de tus vídeos de resumen de sprint en el editor de guiones para formar la base de tu vídeo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus actualizaciones de sprint, asegurando una entrega profesional y atractiva para tus interesados.
3
Step 3
Genera Voz en Off Clara
Genera automáticamente voces en off de sonido natural para tu guion y añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y crear vídeos más atractivos para todos los miembros del equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Finaliza tu vídeo y expórtalo fácilmente utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para compartir con tu equipo e interesados para actualizaciones de sprint asíncronas sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra los logros del sprint con vídeos atractivos de AI

.

Demuestra efectivamente los logros del sprint y las demostraciones de productos utilizando vídeos atractivos de AI, asegurando claridad e impacto para todos los espectadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de resumen de sprint para equipos de desarrollo ágil?

HeyGen permite a los equipos scrum crear eficientemente vídeos profesionales de resumen de sprint utilizando avatares de AI avanzados y un generador de texto a vídeo. Esto reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente dedicados a la grabación y edición, haciendo que las actualizaciones de sprint asíncronas sean simples.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de demostración de sprint atractivos con avatares de AI personalizables?

Absolutamente. HeyGen aprovecha los avatares de AI y la generación de voz en off para crear vídeos de demostración de sprint dinámicos que capturan la atención de los interesados. Puedes personalizar fácilmente elementos de marca como logotipos y colores para mantener una apariencia profesional consistente.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para una edición y resumen eficiente de vídeos de revisión de sprint?

El editor de vídeo de AI de HeyGen incluye características como edición basada en texto y eliminación de silencios, permitiendo refinamientos rápidos a tus vídeos de revisión de sprint. También soporta la resumación de AI, asegurando que los puntos clave se destaquen para una presentación clara y concisa a los interesados.

¿Es HeyGen adecuado para diversas necesidades de comunicación del equipo, como la planificación de sprint remota y actualizaciones de progreso del equipo?

Sí, HeyGen es altamente versátil para crear diversos vídeos de equipo, desde sesiones de planificación de sprint remotas hasta actualizaciones diarias. Sus plantillas y opciones de fácil compartición facilitan la comunicación clara y la colaboración entre equipos distribuidos, mejorando los flujos de trabajo de desarrollo ágil en general.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo