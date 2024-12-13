Crea Vídeos de Visión General del Departamento Sin Esfuerzo con AI
Humaniza tu marca y optimiza la incorporación con vídeos de visión general atractivos utilizando avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos 'Conoce al Equipo', dirigido a partes interesadas externas y potenciales clientes, para mostrar la vibrante cultura de la empresa. Este vídeo debe contar con un estilo visual dinámico y enérgico con cortes rápidos y un tono de audio amigable e informal, aprovechando las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen para una producción rápida.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos de introducción de la empresa para visitantes del sitio web y seguidores en redes sociales, enfocándose en humanizar tu marca. El estilo visual y de audio debe ser moderno e inspirador, utilizando colores alineados con la marca y música impactante, con un apoyo crucial de los 'Subtítulos/captions' de HeyGen para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas.
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 75 segundos dirigido a buscadores de empleo y estudiantes universitarios, destacando el recorrido y las responsabilidades diarias de un empleado a través de un testimonio auténtico. Este vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y natural con un audio sincero, utilizando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para integrar sin problemas narrativas habladas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Mejora el aprendizaje y la retención para nuevos empleados y empleados creando vídeos de visión general del departamento impulsados por AI.
Crea Módulos de Aprendizaje Interno.
Desarrolla numerosos módulos de vídeo internos para departamentos, compartiendo eficientemente el conocimiento con todos los miembros del equipo, en todas partes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la comunicación interna y la incorporación en nuestra empresa?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de visión general atractivos, incluyendo vídeos de introducción de la empresa y visiones generales de departamentos, utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables. Esto ayuda a optimizar la incorporación y mejorar la comunicación interna en toda tu organización.
¿Qué tipos de vídeos de cultura empresarial puede producir HeyGen?
HeyGen te permite humanizar tu marca produciendo vídeos de cultura empresarial atractivos, incluyendo vídeos de Conoce al Equipo y entrevistas a empleados, sin necesidad de un equipo de filmación. Utiliza avatares de AI para representar a tu equipo y compartir efectivamente la identidad de tu marca.
¿Cómo agilizan los avatares de AI de HeyGen la creación de vídeos?
Los avatares de AI de HeyGen transforman texto en vídeos profesionales, actuando como tu asistente de vídeo AI para entregar tu mensaje con expresiones y locuciones realistas. Esta capacidad acelera la creación de diversos activos de marketing y comunicaciones internas.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en todo el contenido de vídeo?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores e identidad de marca específica en cada vídeo. Con una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, puedes producir consistentemente activos de marketing profesionales.