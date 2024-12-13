Crea Vídeos de Visión General del Departamento Sin Esfuerzo con AI

Humaniza tu marca y optimiza la incorporación con vídeos de visión general atractivos utilizando avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos 'Conoce al Equipo', dirigido a partes interesadas externas y potenciales clientes, para mostrar la vibrante cultura de la empresa. Este vídeo debe contar con un estilo visual dinámico y enérgico con cortes rápidos y un tono de audio amigable e informal, aprovechando las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos de introducción de la empresa para visitantes del sitio web y seguidores en redes sociales, enfocándose en humanizar tu marca. El estilo visual y de audio debe ser moderno e inspirador, utilizando colores alineados con la marca y música impactante, con un apoyo crucial de los 'Subtítulos/captions' de HeyGen para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 75 segundos dirigido a buscadores de empleo y estudiantes universitarios, destacando el recorrido y las responsabilidades diarias de un empleado a través de un testimonio auténtico. Este vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y natural con un audio sincero, utilizando la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para integrar sin problemas narrativas habladas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Visión General del Departamento

Humaniza tu comunicación interna y optimiza la incorporación con vídeos de visión general del departamento atractivos, elaborados eficientemente con AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo pre-diseñadas para iniciar la historia de tu departamento. Esto proporciona una base estructurada para tu contenido y estilo visual.
2
Step 2
Crea tu Contenido con AI
Introduce tu guion para generar vídeos de cabezas parlantes utilizando avatares de AI realistas. Nuestra función de texto a vídeo transforma tus palabras escritas en visuales atractivos, simplificando la producción de contenido.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo el logotipo de tu empresa, colores y música de fondo. Refuerza tu identidad de marca para hacer que la visión general de tu departamento sea única.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte tu visión general profesional del departamento para una comunicación interna efectiva y para optimizar la incorporación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Cultura Departamental

Produce vídeos inspiradores y humanizados que transmitan la misión y los valores de tu departamento, fomentando una fuerte identidad de equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la comunicación interna y la incorporación en nuestra empresa?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de visión general atractivos, incluyendo vídeos de introducción de la empresa y visiones generales de departamentos, utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables. Esto ayuda a optimizar la incorporación y mejorar la comunicación interna en toda tu organización.

¿Qué tipos de vídeos de cultura empresarial puede producir HeyGen?

HeyGen te permite humanizar tu marca produciendo vídeos de cultura empresarial atractivos, incluyendo vídeos de Conoce al Equipo y entrevistas a empleados, sin necesidad de un equipo de filmación. Utiliza avatares de AI para representar a tu equipo y compartir efectivamente la identidad de tu marca.

¿Cómo agilizan los avatares de AI de HeyGen la creación de vídeos?

Los avatares de AI de HeyGen transforman texto en vídeos profesionales, actuando como tu asistente de vídeo AI para entregar tu mensaje con expresiones y locuciones realistas. Esta capacidad acelera la creación de diversos activos de marketing y comunicaciones internas.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en todo el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores e identidad de marca específica en cada vídeo. Con una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, puedes producir consistentemente activos de marketing profesionales.

