Crea Vídeos de Introducción de Departamento con Facilidad AI

Crea contenido de vídeo atractivo para programas académicos u orientación estudiantil, simplificado con potente Texto a vídeo desde guion.

416/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para la Presentación del Profesorado dirigido a colegas académicos y futuros colaboradores, detallando áreas de investigación específicas y logros. Este vídeo profesional debe contar con generación de voz en off clara y autoritaria y subtítulos precisos para resaltar conceptos complejos de manera efectiva, con un fondo de gráficos visuales sofisticados y música ambiental académica, posicionándolo como un ejemplo destacado de Vídeos de Programas Académicos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de introducción de 30 segundos para el público, diseñado para ofrecer una visión rápida de la misión e impacto del departamento. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen y aprovecha su biblioteca de medios/soporte de stock para crear un estilo visual brillante y amigable con música de fondo alegre. Este contenido de vídeo atractivo tiene como objetivo transmitir rápidamente la esencia del departamento y construir una percepción positiva de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un impactante vídeo de 15 segundos de Conoce al Equipo optimizado para compartir en redes sociales, dirigido a una audiencia en línea más amplia. Este vídeo de ritmo rápido debe utilizar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a las plataformas y emplear texto a vídeo desde el guion para presentar datos rápidos sobre los miembros del equipo, acompañado de audio moderno y llamativo y visuales audaces y enérgicos, ideal para esfuerzos de marketing digital.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Introducción de Departamento

Produce rápidamente vídeos de introducción de departamento atractivos e informativos con herramientas impulsadas por AI, mejorando la presencia y atractivo de tu equipo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales impulsadas por AI diseñadas específicamente para introducciones de departamento o equipo. Esto proporciona una base sólida para tu vídeo.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Departamento
Introduce tu guion, imágenes y biografías del equipo. Elige entre diversos avatares de AI para representar a tu departamento, dando vida a tu contenido con una voz profesional.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Accesibilidad
Mejora tu vídeo con elementos de marca y genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Exporta fácilmente tu vídeo de introducción de departamento de alta calidad en varios formatos y proporciones de aspecto, listo para compartir sin esfuerzo en redes sociales y otras plataformas digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Promoción Externa del Departamento

.

Produce introducciones de vídeo atractivas de departamentos para campañas de reclutamiento y relaciones públicas, aumentando la visibilidad de la marca y atrayendo a los mejores talentos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de introducción de departamento profesionales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de introducción de departamento atractivos a través de sus plantillas impulsadas por AI y capacidades intuitivas de texto a vídeo. Puedes generar rápidamente vídeos de alta calidad que muestren efectivamente a tu equipo y objetivos, agilizando tu proceso de producción de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos dinámicos de 'Conoce al Equipo'?

Para los vídeos de 'Conoce al Equipo', HeyGen proporciona avatares de AI y generación de voz en off, permitiéndote transformar rápidamente guiones en contenido de vídeo atractivo. Esto te permite humanizar tu marca y conectar con potenciales empleados o estudiantes sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen apoyar a las instituciones educativas con vídeos de Presentación del Profesorado y Orientación Estudiantil?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos para que las instituciones educativas produzcan contenido de vídeo atractivo como Presentaciones del Profesorado y vídeos de Orientación Estudiantil. Sus plantillas y controles de marca ayudan a crear contenido consistente y atractivo para reclutar nuevos estudiantes y mejorar el compromiso estudiantil.

¿Ofrece HeyGen subtitulado automático y traducción para vídeos de introducción?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance global de tus vídeos de introducción ofreciendo generación automática de subtítulos y funciones de traducción multilingüe. Esto asegura que tu contenido de vídeo atractivo sea entendido por una audiencia más amplia, desde potenciales empleados hasta estudiantes internacionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo