Crea contenido de vídeo atractivo para programas académicos u orientación estudiantil, simplificado con potente Texto a vídeo desde guion.
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos para la Presentación del Profesorado dirigido a colegas académicos y futuros colaboradores, detallando áreas de investigación específicas y logros. Este vídeo profesional debe contar con generación de voz en off clara y autoritaria y subtítulos precisos para resaltar conceptos complejos de manera efectiva, con un fondo de gráficos visuales sofisticados y música ambiental académica, posicionándolo como un ejemplo destacado de Vídeos de Programas Académicos.
Produce un vídeo de introducción de 30 segundos para el público, diseñado para ofrecer una visión rápida de la misión e impacto del departamento. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen y aprovecha su biblioteca de medios/soporte de stock para crear un estilo visual brillante y amigable con música de fondo alegre. Este contenido de vídeo atractivo tiene como objetivo transmitir rápidamente la esencia del departamento y construir una percepción positiva de la marca.
Crea un impactante vídeo de 15 segundos de Conoce al Equipo optimizado para compartir en redes sociales, dirigido a una audiencia en línea más amplia. Este vídeo de ritmo rápido debe utilizar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a las plataformas y emplear texto a vídeo desde el guion para presentar datos rápidos sobre los miembros del equipo, acompañado de audio moderno y llamativo y visuales audaces y enérgicos, ideal para esfuerzos de marketing digital.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Integración y Comunicación Interna.
Mejora la integración de nuevos empleados y la comunicación interna presentando departamentos y equipos de manera efectiva, lo que lleva a una mejor integración y comprensión.
Mejora las Presentaciones de Programas Educativos.
Desarrolla vídeos cautivadores para mostrar departamentos académicos, profesorado y programas, atrayendo a futuros estudiantes y enriqueciendo las experiencias de orientación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de introducción de departamento profesionales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de introducción de departamento atractivos a través de sus plantillas impulsadas por AI y capacidades intuitivas de texto a vídeo. Puedes generar rápidamente vídeos de alta calidad que muestren efectivamente a tu equipo y objetivos, agilizando tu proceso de producción de vídeo.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos dinámicos de 'Conoce al Equipo'?
Para los vídeos de 'Conoce al Equipo', HeyGen proporciona avatares de AI y generación de voz en off, permitiéndote transformar rápidamente guiones en contenido de vídeo atractivo. Esto te permite humanizar tu marca y conectar con potenciales empleados o estudiantes sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen apoyar a las instituciones educativas con vídeos de Presentación del Profesorado y Orientación Estudiantil?
Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos para que las instituciones educativas produzcan contenido de vídeo atractivo como Presentaciones del Profesorado y vídeos de Orientación Estudiantil. Sus plantillas y controles de marca ayudan a crear contenido consistente y atractivo para reclutar nuevos estudiantes y mejorar el compromiso estudiantil.
¿Ofrece HeyGen subtitulado automático y traducción para vídeos de introducción?
Sí, HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance global de tus vídeos de introducción ofreciendo generación automática de subtítulos y funciones de traducción multilingüe. Esto asegura que tu contenido de vídeo atractivo sea entendido por una audiencia más amplia, desde potenciales empleados hasta estudiantes internacionales.