crear vídeos de formación en entornos de demostración: Tu Guía Definitiva

Crea demostraciones de productos convincentes y cursos de formación en línea rápidamente con avatares de IA dinámicos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un módulo de aprendizaje basado en vídeo de 1,5 minutos que descomponga un concepto técnico avanzado para empleados internos. El estilo visual debe ser un explicador animado atractivo, incorporando avatares de IA para guiar a los espectadores a través de escenarios de vídeo de demostración interactivos. Este módulo está dirigido a mejorar las habilidades de los equipos de ingeniería y producto, aprovechando eficazmente los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de producto conciso de 1 minuto que ilustre un flujo de trabajo específico de resolución de problemas para clientes existentes. El vídeo debe emplear un screencast directo, paso a paso, con un tono profesional y visuales cristalinos, asegurando una fácil comprensión de los vídeos de demostración de grabación. Dirigido a usuarios experimentados y escritores de documentación técnica, este proyecto se beneficiará de los subtítulos/captions de HeyGen y las características de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación animado de 90 segundos para introducir las funcionalidades principales de un nuevo entorno de demostración a estudiantes y aprendices técnicos. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e instructivo, haciendo accesible la información compleja a través de vídeos explicativos animados. Este proyecto, dirigido a fines educativos, puede utilizar eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen y su soporte de biblioteca de medios/stock para crear una experiencia de aprendizaje rica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Entornos de Demostración

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesionales que guíen a los usuarios a través de tu entorno de demostración con visuales atractivos y narración clara.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Storyboard
Esboza las acciones clave de tu entorno de demostración y escribe un guion detallado. Utiliza la capacidad de "texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar rápidamente las escenas iniciales.
2
Step 2
Integra Tu Metraje de Demostración
Graba tu pantalla realizando los pasos de la demostración. Luego, "sube" este metraje a tu proyecto de HeyGen, listo para edición y mejora.
3
Step 3
Añade Narración y Visuales Atractivos
Mejora tu vídeo con una narración clara. Aprovecha los "avatares de IA" de HeyGen para presentar el contenido, aportando un toque profesional a tu formación en entornos de demostración.
4
Step 4
Refina y Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo de formación para asegurar claridad y añade "subtítulos/captions" para una mayor accesibilidad y participación. Finalmente, exporta tu demo pulida.

Casos de Uso

Aclarar Demostraciones Complejas

Utiliza IA para simplificar procesos intrincados de entornos de demostración y demostraciones de software, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración técnica?

HeyGen agiliza el proceso de creación de "vídeos de demostración" técnica aprovechando las capacidades de "avatares de IA" y "texto a vídeo desde guion". Esto permite a los usuarios generar rápidamente "demos de software" o "demos de screencast" atractivos sin necesidad de "edición de vídeo" compleja o sesiones de grabación extensas.

¿Puede HeyGen integrar grabaciones de pantalla en vídeos de formación de manera efectiva?

Sí, HeyGen permite la integración fluida de tus grabaciones de "pantalla" para crear "vídeos de formación" dinámicos y completos. Puedes mejorarlos con "voz en off de IA" y "subtítulos/captions" generados automáticamente, proporcionando contenido de "aprendizaje basado en vídeo" profesional y accesible para tu audiencia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de demostración de productos con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus "demos de productos" y "vídeos de formación animados" a través de controles de "branding" robustos, incluyendo logotipos y colores. Puedes utilizar una variedad de "plantillas y escenas" profesionales y un "soporte de biblioteca de medios/stock" para asegurar que tus "vídeos de demostración" se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo puede la voz en off de IA mejorar mis cursos de formación en línea?

La tecnología de "voz en off de IA" de HeyGen y la función de "texto a vídeo desde guion" te permiten generar rápidamente narraciones profesionales para tus "cursos de formación en línea" o "vídeos explicativos animados". Esta capacidad técnica asegura un audio claro y consistente, haciendo que tu contenido de "aprendizaje basado en vídeo" sea altamente atractivo y fácil de entender.

