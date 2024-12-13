crea vídeos de mejores prácticas de demand gen: Domina tus campañas
Impulsa las conversiones y aumenta la interacción con vídeos impresionantes creados sin esfuerzo usando los avatares de IA de HeyGen para una poderosa narrativa de marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital interesados en mejorar el rendimiento de sus anuncios de vídeo mediante la optimización creativa y experimentos A/B. Este vídeo debe presentar comparaciones rápidas en pantalla dividida que demuestren diferentes variaciones de anuncios, con una narración directa y enérgica, aprovechando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para mostrar adaptabilidad en todas las plataformas.
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, mostrando cómo maximizar el alcance y la interacción con experiencias visuales de alta calidad en formato de vídeo vertical. El contenido debe ser rápido y visualmente rico, presentado por un avatar de IA moderno y atractivo creado usando la función de avatares de IA de HeyGen.
Diseña un vídeo convincente de 50 segundos dirigido a empresas que buscan mejorar su narrativa de marca y aumentar las conversiones con llamadas a la acción (CTA) efectivas. Este vídeo debe presentar visuales cinematográficos y emocionalmente resonantes con subtítulos/captions claros y profesionales generados por la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen, enfatizando el impacto de narrativas fuertes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo impresionantes y de alta calidad con IA para captar la atención e impulsar las conversiones para campañas de Demand Gen.
Contenido atractivo para redes sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips atractivos para redes sociales que aumenten el alcance y la interacción en tus canales de Demand Gen.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de Demand Gen con anuncios impresionantes?
HeyGen te permite producir experiencias visuales de alta calidad a través de avatares de IA y creación dinámica de vídeos. Aprovecha nuestros formatos creativos y el redimensionamiento de aspecto para generar creatividades relevantes que capturen la atención del público y aumenten el alcance y la interacción para tus campañas de Demand Gen.
¿Qué formatos creativos ofrece HeyGen para la narrativa de marca?
HeyGen admite diversos formatos creativos, permitiéndote crear una narrativa de marca convincente con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes incorporar fácilmente tus controles de marca, activos de la biblioteca de medios y generar contenido de vídeo vertical para alinearte con varias plataformas.
¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de mejores prácticas de Demand Gen?
Absolutamente, HeyGen es una poderosa herramienta de creación de vídeos diseñada para agilizar la producción de tu contenido de demand gen. Utiliza funciones como texto a vídeo desde guion, generación de voz en off y subtítulos automáticos para crear rápidamente vídeos de alta calidad para tus campañas.
¿Puede HeyGen ayudar con la optimización creativa para mayores conversiones?
Sí, HeyGen facilita la optimización creativa permitiendo iteraciones rápidas y experimentos A/B con diferentes activos de vídeo e imagen. Ajusta fácilmente las proporciones y las CTA para descubrir qué resuena mejor con tu audiencia y aumenta las conversiones en plataformas como YouTube.