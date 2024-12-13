Crea Vídeos de Preparación para la Entrega con IA

Produce vídeos atractivos para la incorporación de empleados y la satisfacción del cliente utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un "Vídeo de Preparación para la Entrega" de 60 segundos para clientes, guiándolos sobre qué esperar antes y durante la llegada del producto para mejorar la satisfacción del cliente. Dirige esto a un amplio público consumidor, utilizando visuales claros y concisos y un estilo de audio atractivo, fácilmente producido con texto a vídeo desde el guion y apoyado por subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos que muestre cómo las pequeñas empresas pueden crear vídeos atractivos utilizando las herramientas de IA de HeyGen. Esta pieza visualmente atractiva, dirigida a emprendedores y profesionales del marketing, debe utilizar plantillas y escenas modernas junto con una biblioteca de medios/soporte de stock diverso para ilustrar la facilidad de creación, todo ambientado con un fondo de audio enérgico.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo de 50 segundos que demuestre los beneficios de los sistemas de entrega personalizados y automatizados para empresas. Dirigido a clientes empresariales y equipos de ventas internos, este vídeo debe mantener un estilo visual autoritario y profesional, presentando un avatar de IA que muestre puntos de datos clave, y ser fácilmente adaptable para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Preparación para la Entrega

Produce rápidamente vídeos de preparación para la entrega profesionales y atractivos con las herramientas de IA de HeyGen para asegurar que tu equipo esté siempre preparado e informado.

1
Step 1
Pega tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza pegando tu guion de preparación para la entrega en HeyGen. Alternativamente, selecciona de nuestra gama de plantillas de vídeo diseñadas para iniciar la creación de tu contenido utilizando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tu guion seleccionando un avatar de IA que mejor represente tu marca. Luego, elige entre una variedad de voces de sonido natural para la generación de la locución de tu vídeo.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con imágenes, vídeos y música relevantes de nuestra biblioteca de medios. Aplica los colores y el logo de tu marca utilizando nuestros controles de branding para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo completo de preparación para la entrega. HeyGen añade automáticamente subtítulos para accesibilidad y te permite exportar en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Contenido de Vídeo Atractivo

Produce rápidamente vídeos cautivadores y clips cortos adecuados para diversas necesidades de comunicación, asegurando que tus mensajes sean atractivos e impactantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación para la incorporación de empleados?

Las herramientas de IA de HeyGen permiten la creación de vídeos de formación altamente atractivos para una incorporación eficiente de empleados. Al aprovechar los Avatares de IA y las capacidades de Texto a vídeo, puedes optimizar tu proceso de producción y asegurar una preparación completa para los nuevos empleados.

¿Qué son los Vídeos de Preparación para la Entrega y cómo ayuda HeyGen a crearlos?

Los Vídeos de Preparación para la Entrega aseguran que tu equipo esté completamente preparado para lanzamientos de productos o implementaciones de servicios. HeyGen proporciona una plataforma intuitiva con diversas plantillas de vídeo y potentes herramientas de IA, facilitando la generación rápida y rentable de estos vídeos explicativos críticos.

¿Puede HeyGen crear contenido de preparación para la entrega personalizado y automatizado?

Sí, HeyGen admite la entrega personalizada y automatizada transformando sin problemas texto a vídeo con Avatares de IA realistas y locuciones personalizadas. Esto asegura un mensaje consistente y atractivo que puede desplegarse en múltiples idiomas para satisfacer las necesidades de audiencias diversas.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de contenido de preparación para la entrega sea más eficiente?

HeyGen simplifica la producción de vídeos a través de sus avanzadas herramientas de IA, incluyendo la fácil conversión de texto a vídeo y una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para producir vídeos de alta calidad y atractivos, cruciales para la preparación para la entrega.

