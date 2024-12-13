Crea Vídeos de Formación en DEI con IA

Crea sin esfuerzo soluciones de e-learning impactantes sobre diversidad e inclusión, completas con voz en off profesional de IA para una formación de empleados atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo interactivo de formación para empleados de 2 minutos centrado en el sesgo inconsciente para miembros del equipo y gerentes actuales, utilizando la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para asegurar un mensaje preciso y un estilo visual y auditivo informativo y provocador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de microaprendizaje conciso de 1 minuto diseñado para todos los empleados, ofreciendo recordatorios rápidos sobre temas clave de formación en DEI, caracterizado por un estilo visual brillante y accesible y un audio amigable, aprovechando plantillas y escenas personalizables para adaptar rápidamente el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de 1 minuto y 30 segundos para crear vídeos de formación en DEI con un mensaje globalmente inclusivo e inspirador dirigido a una fuerza laboral internacional, asegurando claridad y profesionalismo a través de generación avanzada de voz en off y un estilo visual claro y profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en DEI

Transforma tus iniciativas de diversidad e inclusión en vídeos atractivos y profesionales en solo cuatro sencillos pasos, fomentando la comprensión y el respeto en toda tu organización.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando directamente tu contenido de formación en DEI. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas, agilizando la creación de tus vídeos de formación en diversidad.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Escenas
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y plantillas personalizables para transmitir visualmente tu mensaje. Adapta la escena para alinearla perfectamente con tus temas de diversidad e inclusión.
3
Step 3
Refina con Marca y Voz
Eleva el profesionalismo de tu vídeo utilizando Controles de Marca Personalizados para integrar el logotipo y los colores de tu empresa de manera fluida. Añade una voz en off profesional de IA y subtítulos/captions multilingües para una presentación completa y pulida.
4
Step 4
Exporta y Comparte Fácilmente
Finaliza tu creación generando tu vídeo de formación en DEI de alta calidad. Intégralo sin problemas en tus soluciones de e-learning para ofrecer vídeos de formación de empleados impactantes en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos de DEI

Transforma temas complejos de diversidad e inclusión en módulos de vídeo claros y digeribles utilizando plantillas personalizables y guiones concisos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación en DEI de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en DEI impactantes utilizando un generador de vídeo avanzado de IA. Puedes convertir fácilmente tu guion en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA, agilizando significativamente tu proceso de producción para la formación en diversidad e inclusión.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación en diversidad?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de formación en diversidad, incluyendo una variedad de plantillas y escenas personalizables. También puedes integrar tus Controles de Marca Personalizados y añadir subtítulos/captions multilingües para una accesibilidad más amplia y una solución de e-learning profesional.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas y voces en off profesionales para vídeos de formación de empleados?

Sí, HeyGen se especializa en generar avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA para mejorar tus vídeos de formación de empleados. Esto asegura que tus vídeos de formación en DEI sean atractivos y transmitan información de manera efectiva, fomentando una experiencia de microaprendizaje dinámica para la formación en sesgo inconsciente.

¿Por qué debería elegir HeyGen como mi Generador de Vídeos de Formación en DEI?

HeyGen es un generador ideal de vídeos de formación en DEI, ofreciendo una solución de e-learning eficiente para producir contenido de alta calidad sobre diversidad e inclusión. Te permite crear rápidamente vídeos de formación de empleados profesionales con capacidades de texto a vídeo desde el guion, asegurando un mensaje consistente en toda tu organización.

