Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo memo de decisión dinámico de 60 segundos para informar a los equipos de ventas sobre una actualización de la Estrategia de Ventas, diseñada para mejorar la toma de decisiones en el campo. La presentación visual debe incorporar gráficos e indicadores clave de rendimiento utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, respaldada por una voz en off enérgica e inspiradora generada directamente desde un guion a través de texto a vídeo desde guion.
Produce un vídeo resumen de formación de 30 segundos, resumiendo los puntos clave del reciente taller, aprovechando una plantilla de vídeos memo de decisión de las plantillas y escenas de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y alentador con una generación de voz en off AI animada, haciendo que la información sea fácilmente digerible para los aprendices y líderes de equipo.
Crea un vídeo conciso de 50 segundos para Actualizaciones de Éxito del Cliente, creando un vídeo memo de decisión que destaque logros recientes y desafíos futuros para revisión interna o clientes clave. El vídeo necesita una estética visual profesional y enfocada en soluciones con subtítulos claros para asegurar la accesibilidad, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para entrega multiplataforma.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Comunicación Interna.
Mejora el impacto de las actualizaciones de políticas de RRHH y resúmenes de formación transformándolos en vídeos de AI atractivos y memorables.
Comunica Actualizaciones Estratégicas y Éxitos.
Entrega resúmenes de estrategia de ventas y actualizaciones de éxito del cliente con portavoces de AI profesionales, asegurando claridad e impacto.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los beneficios clave de usar vídeos memo para la comunicación interna?
Los vídeos memo, especialmente para discusiones importantes de políticas o actualizaciones de políticas de RRHH, mejoran significativamente la toma de decisiones al entregar información en un formato más atractivo y memorable que el texto tradicional. HeyGen te permite crear vídeos memo de decisión que capturan la atención y aclaran temas complejos de manera eficiente.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos memo de decisión profesionales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos memo de decisión transformando tu guion de texto en contenido dinámico utilizando avatares de AI y voces en off de AI. Este Generador de Texto a Vídeo gratuito agiliza el proceso, permitiendo la producción rápida de Resúmenes de Estrategia de Ventas o Resúmenes de Formación de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen generar subtítulos precisos y diversas opciones de voz para mis vídeos memo?
Sí, HeyGen incluye un avanzado Generador de Subtítulos de AI para asegurar la accesibilidad y claridad para todos los espectadores de tus vídeos memo. Además, puedes seleccionar entre una amplia gama de voces en off de AI para coincidir con el tono y profesionalismo requerido para tu mensaje específico, ya sea para una Actualización de Éxito del Cliente o política interna.
¿Ofrece HeyGen plantillas o diseños pre-diseñados para ayudar a iniciar un vídeo memo?
Absolutamente, HeyGen proporciona una selección de plantillas personalizables específicamente diseñadas para ayudarte a crear rápidamente vídeos memo de decisión. Estas plantillas ofrecen un punto de partida estructurado, permitiéndote producir fácilmente vídeos impactantes y atractivos para diversas comunicaciones empresariales, mejorando la toma de decisiones en general.