Crea Videos de Flujo de Acuerdos: Impulsa tu Embudo de Ventas

Genera videos personalizados sin esfuerzo y acelera tu canal de ventas utilizando avanzados avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de demostración de producto de 60 segundos que se integre perfectamente en tus flujos de video de ventas, dirigido a potenciales clientes B2B o inversores. Utiliza la capacidad de Texto a video de HeyGen desde el guion para transformar tu explicación en una presentación moderna e informativa, mejorada con plantillas y escenas profesionales para mostrar las características clave de manera clara y concisa.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal producir un video impactante de 30 segundos que ilustre eficazmente cómo crear videos de flujo de acuerdos de manera más eficiente para gerentes de ventas y líderes de equipo? Esta pieza visual estratégica y segura debería aprovechar los Subtítulos automáticos de HeyGen para mayor claridad e incorporar visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para explicar visualmente los beneficios de una plantilla de flujo de acuerdos estructurada.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video personalizado de LinkedIn de 40 segundos, actuando como un video de cabeza parlante para seguimientos con prospectos específicos. El video debería tener un tono auténtico y conversacional, utilizando un avatar de IA que se dirija directamente al espectador. Asegúrate de que esté perfectamente optimizado para plataformas sociales usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, garantizando que tu mensaje se escuche y vea claramente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Flujo de Acuerdos

Optimiza tu proceso de ventas y atrae prospectos de manera efectiva con contenido de video personalizado y de alta calidad diseñado para impulsar conversiones.

1
Step 1
Elige tu Plantilla de Flujo de Acuerdos
Comienza seleccionando una "plantilla de flujo de acuerdos" adaptada de nuestra biblioteca para estructurar rápidamente tus comunicaciones de video para varios escenarios de ventas.
2
Step 2
Crea Videos Personalizados
Elabora "videos personalizados" atractivos e individualizados que hablen directamente a tu audiencia, asegurando una fuerte conexión con cada espectador.
3
Step 3
Integra Videos de Demostración de Productos
Incorpora sin problemas segmentos de "video de demostración de productos" existentes o crea nuevos para destacar tus ofertas de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta tu Video Creativo
Finaliza tu "video creativo" convincente y expórtalo en los formatos deseados, listo para compartir en todos tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Testimonios de Clientes

Crea fácilmente videos de IA atractivos que muestren historias de éxito de clientes, construyendo credibilidad y acelerando la confianza a lo largo de tu proceso de flujo de acuerdos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de flujo de acuerdos atractivos?

HeyGen te permite crear sin esfuerzo videos de flujo de acuerdos personalizados y atractivos flujos de video de ventas utilizando herramientas impulsadas por IA. Aprovecha nuestros avanzados avatares de IA y el Generador de Texto a Video para producir contenido de video profesional y creativo que capture la atención.

¿Puede HeyGen producir flujos de video de prospección personalizados para mis esfuerzos de ventas?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado específicamente para ayudarte a generar flujos de video de prospección altamente personalizados. Utiliza un Portavoz de IA para entregar mensajes adaptados para el alcance personalizado en LinkedIn, mejorando significativamente tus flujos de video de ventas y el compromiso.

¿Qué tipo de plantillas ofrece HeyGen para la creación de videos de ventas?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas profesionales para agilizar tu proceso de creación de videos, incluyendo opciones ideales para plantillas de flujo de acuerdos y videos de demostración de productos. Estos diseños predefinidos te ayudan a producir rápidamente flujos de video de ventas de alta calidad sin necesidad de edición extensa.

¿Es HeyGen adecuado para generar videos de demostración de productos o contenido de cabeza parlante?

Sí, HeyGen es perfecto para crear videos dinámicos de demostración de productos y videos profesionales de cabeza parlante. Nuestra plataforma te permite usar avatares de IA realistas para presentar tu contenido, asegurando contenido de video de alta calidad y atractivo para cualquier propósito.

