Crea Vídeos de Formación para Deal Desk: Impulsa la Habilitación de Ventas

Acelera la formación en deal desk y mejora la habilitación de ingresos generando fácilmente vídeos atractivos a partir de guiones utilizando tecnología de texto a vídeo.

540/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de ventas y líderes de operaciones, ilustrando cómo el uso de software de deal desk puede mejorar significativamente la optimización del flujo de trabajo. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y atractivo, con texto en pantalla destacando los beneficios clave y ejemplos animados de procesos optimizados. Emplea los avatares de IA de HeyGen y diversas plantillas y escenas para demostrar vívidamente el impacto del software, haciendo lo complejo simple y persuasivo para líderes ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación autoritativo de 2 minutos para líderes de ventas y equipos legales, enfatizando el papel crucial de un deal desk en la gestión robusta de riesgos y asegurando una aprobación de contratos fluida. La presentación visual debe ser informativa y profesional, incorporando visualizaciones de datos claras y una voz en off confiada y conocedora. Mejora la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen a lo largo de la explicación detallada.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo práctico de 45 segundos con consejos rápidos para profesionales de ventas experimentados y ejecutivos de cuentas, demostrando estrategias efectivas para utilizar una sala de ventas digital para mejorar la habilitación de ventas en general. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y rápido, con consejos concisos y prácticos entregados a través de una voz en off dinámica. Integra visuales relevantes de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar cada consejo al instante, haciéndolo altamente aplicable para el aprendizaje en movimiento.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para Deal Desk

Crea vídeos de formación para deal desk atractivos con facilidad, aprovechando la IA para agilizar la creación de contenido y mejorar la habilitación de ventas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza desarrollando un guion claro y completo para tu formación en deal desk. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu contenido escrito en una base de vídeo dinámica, perfecta para explicar contratos de ventas complejos.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige de una galería diversa de avatares de IA profesionales para actuar como tu presentador en pantalla. Esto humaniza tu contenido de formación en deal desk, haciéndolo más relatable e impactante para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Integra la identidad visual de tu organización utilizando los controles de marca de HeyGen. Añade tu logo, ajusta colores y selecciona fuentes para mantener un aspecto coherente y profesional en todos tus vídeos de habilitación de ventas.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo de formación para deal desk esté completo, utiliza la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar y descargar tu contenido de alta calidad en varios formatos, asegurando una distribución fluida y optimización del flujo de trabajo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procesos de Negociación Complejos

.

Traduce procedimientos intrincados de deal desk, contratos de ventas complejos y directrices de gestión de riesgos en formatos de vídeo fácilmente digeribles para mayor claridad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de formación efectivos para deal desk en la habilitación de ventas?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y la función de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de formación profesional para deal desk. Esto ayuda a los equipos de ventas a aprender rápidamente sobre contratos de ventas complejos y optimizar su flujo de trabajo, mejorando la habilitación de ventas en general.

¿Qué características ofrece HeyGen para integrar contenido de deal desk con software de habilitación de ingresos?

Los controles de marca de HeyGen permiten una integración fluida de tu contenido de deal desk con el software de habilitación de ingresos existente. Puedes gestionar y distribuir vídeos de alta calidad, asegurando un mensaje coherente en todo tu programa de coaching de ventas.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar los flujos de trabajo para crear vídeos relacionados con planes de acción mutua o viajes del cliente?

Sí, HeyGen mejora la optimización del flujo de trabajo al permitir la generación rápida de vídeos para planes de acción mutua y varias etapas del viaje del cliente. Características como la generación de voz en off y subtítulos automáticos simplifican significativamente la gestión de contenido.

¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de vídeos para procesos de gestión de riesgos y aprobación de contratos?

HeyGen proporciona plantillas personalizables y avatares de IA, facilitando la creación de vídeos atractivos que explican protocolos de gestión de riesgos o pasos de aprobación de contratos. Estos pueden integrarse en una sala de ventas digital para una comunicación clara y una comprensión eficiente del proceso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo