Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para equipos de RRHH presentando nuevas plantillas de paneles de control para empleados. Con un avatar de IA amigable y una voz en off calmada y alentadora, este vídeo informativo destaca la facilidad de incorporación con vistas personalizadas, creadas utilizando los avatares de IA de HeyGen para un toque humano.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo impactante de 30 segundos para líderes de ventas, demostrando cómo construir vídeos personalizados de paneles de control para el seguimiento del rendimiento en tiempo real. Con un estilo visual enérgico y una voz en off segura, este tutorial basado en datos muestra el poder de las métricas visuales, utilizando los subtítulos de HeyGen para una comunicación clara y accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un tutorial claro de 45 segundos para gerentes de éxito del cliente, mostrándoles cómo crear vídeos 'cómo hacer' para la personalización de paneles de control. Este vídeo de apoyo, paso a paso, con una voz en off amigable y un estilo visual limpio, hace que las características complejas sean fáciles de entender al integrar visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Personalización de Paneles de Control

Produce sin esfuerzo vídeos atractivos y personalizados para mostrar tus configuraciones de paneles de control, mejorando la claridad y adopción para tu equipo o clientes.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe los pasos clave y características de tu personalización de panel. La capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transformará tus palabras en instrucciones visuales para una personalización efectiva del panel.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige un "avatar de IA" para presentar tu guía. Incorpora capturas de pantalla relevantes de tu panel, aprovechando las características de HeyGen para crear visuales atractivos para tus plantillas de panel.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para dar vida a tu guion. Añade subtítulos para accesibilidad, asegurando que tus vídeos personalizados de paneles de control sean claros y atractivos para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo seleccionando las opciones deseadas de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Comparte tus vídeos profesionales de personalización de paneles de control con tu audiencia para mejorar la comprensión y el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Crea guías y consejos en vídeo concisos e impactantes para resaltar opciones específicas de personalización de paneles para los usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos personalizados de paneles de control para mi equipo?

HeyGen te permite crear vídeos de paneles de control atractivos y personalizados sin esfuerzo. Utiliza nuestros avatares de IA y la función de texto a vídeo para explicar datos complejos, haciendo que tus tutoriales de personalización de paneles de control sean altamente efectivos.

¿Ofrece HeyGen plantillas para simplificar la creación de vídeos de personalización de paneles de control?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas y escenas diseñadas para agilizar la producción de tus vídeos de personalización de paneles de control. Adáptalas fácilmente para personalizar el contenido de tu panel, asegurando un aspecto profesional y consistente.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de paneles de control sean más atractivos y claros?

HeyGen ofrece potentes herramientas de IA como avatares de IA, generación de voz en off y subtítulos automáticos para mejorar el compromiso. Estas características te ayudan a visualizar datos de manera efectiva y crear vídeos impactantes que comunican claramente los pasos de personalización de paneles de control.

¿Puede HeyGen ser utilizado por varios equipos para crear vídeos personalizados de paneles de control para diferentes propósitos?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta de IA versátil que permite a los profesionales del marketing, equipos de RRHH, líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente crear vídeos personalizados de personalización de paneles de control. Explica fácilmente cómo personalizar tu panel y visualizar datos para audiencias diversas.

