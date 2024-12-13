Crea Vídeos de Formación DAM Fácilmente con IA

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un `tutorial en vídeo` de 60 segundos enfocado en la gestión eficiente de `metadatos` dentro de un sistema DAM, dirigido a equipos de marketing y bibliotecarios de activos. El vídeo debe adoptar un estilo visual instructivo, limpio y moderno, mejorado con visuales paso a paso y subtítulos claros, fácilmente producido a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un `vídeo de cómo hacer` dinámico de 30 segundos que muestre herramientas de `colaboración efectivas` dentro de un DAM, dirigido a gestores de proyectos y equipos multifuncionales. El estilo visual debe ser organizado y optimista, con audio conciso, aprovechando las plantillas y escenas prediseñadas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar ejemplos de flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra los beneficios transformadores de los `vídeos DAM impulsados por IA` como `materiales de formación` en un vídeo elegante e informativo de 45 segundos para profesionales de L&D y tomadores de decisiones. El estilo visual y de audio debe ser innovador y entusiasta, demostrando el impacto a través de los avatares de IA de HeyGen y asegurando una distribución adaptable con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación DAM

Transforma conceptos complejos de Gestión de Activos Digitales en tutoriales en vídeo atractivos e impulsados por IA de manera eficiente, asegurando que tu equipo domine su sistema DAM con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Elige una Plantilla
Esboza tu contenido de formación en "Gestión de Activos Digitales (DAM)". Usa la capacidad de texto a vídeo desde guion pegando tu guion o comenzando con una plantilla para construir rápidamente tus escenas.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tu guion seleccionando un avatar de IA para presentar tus "materiales de formación". Elige entre varias voces para transmitir tu mensaje de manera profesional.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos de IA
Mejora la claridad y accesibilidad de tu vídeo. Integra visuales relevantes y utiliza la capacidad de subtítulos para añadir automáticamente subtítulos precisos, haciendo que tus "vídeos de formación DAM" sean más impactantes.
4
Step 4
Revisa y Exporta Tu Vídeo
Finaliza tus "vídeos DAM impulsados por IA". Revisa tu vídeo completo, haz los ajustes finales necesarios y utiliza la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una distribución fácil a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Flujos de Trabajo DAM Complejos

Desglosa procesos DAM intrincados en segmentos de vídeo fácilmente digeribles, haciendo que la gestión de metadatos compleja y las herramientas de colaboración sean claras para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación DAM atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en Gestión de Activos Digitales (DAM) de manera sencilla transformando guiones de texto en tutoriales en vídeo dinámicos. Aprovecha los avatares de IA realistas y los actores de voz de IA naturales para ofrecer materiales de formación profesional rápidamente, mejorando el compromiso de tu audiencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos DAM impulsados por IA?

HeyGen ofrece características robustas para producir vídeos DAM impulsados por IA, incluyendo avatares de IA de alta calidad, conversión de texto a vídeo sin problemas y generación avanzada de voz en off. También puedes utilizar plantillas preconstruidas y un generador automático de subtítulos de IA para optimizar tu flujo de trabajo de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de tutoriales en vídeo de Gestión de Activos Digitales?

Absolutamente. HeyGen simplifica significativamente la creación de tutoriales en vídeo de Gestión de Activos Digitales con herramientas intuitivas como plantillas listas para usar y un escritor de guiones integrado. Personaliza tus vídeos con controles de marca para mantener la consistencia y produce materiales de formación de alta calidad sin necesidad de software de edición de vídeo complejo.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de materiales de formación personalizados para DAM?

HeyGen apoya la creación de materiales de formación altamente personalizados para la Gestión de Activos Digitales permitiéndote integrar tus propios medios desde una biblioteca de medios y aplicar controles de marca específicos. También puedes ajustar el redimensionamiento de la relación de aspecto para varias plataformas, asegurando que tus vídeos de formación DAM se ajusten perfectamente a las necesidades de tu organización.

