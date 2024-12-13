Cómo Crear Vídeos de Formación en Estrategia de CX que Conviertan

Eleva la gestión de la experiencia del cliente con vídeos de formación atractivos. Aprovecha los avatares de IA para ofrecer conocimientos expertos de CX de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para los equipos de marketing y desarrollo de productos, ilustrando las etapas clave de un "viaje de CX" típico y cómo abordar proactivamente las "necesidades del cliente" en evolución. El estilo visual debe ser dinámico e ilustrativo con un tono amigable y accesible. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a personajes diversos, haciendo que el contenido sea relatable.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación convincente de 30 segundos para gerentes de servicio al cliente, enfatizando el papel crítico de la "voz del cliente" en la mejora de servicios y el aumento de la "retención de clientes". Este vídeo debe adoptar un estilo visual impactante y basado en datos, complementado por una locución confiada y autoritaria, que se puede generar fácilmente usando la función de generación de locuciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía de mejores prácticas de 90 segundos para líderes senior e innovadores de CX, enfocándose en conceptos avanzados de "diseño de experiencia del cliente" y describiendo las "mejores prácticas" de la industria para su implementación. El vídeo requiere una estética visual sofisticada e inspiradora con gráficos modernos. Asegura la accesibilidad generando automáticamente subtítulos precisos con la funcionalidad incorporada de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Estrategia de CX

Eleva el conocimiento de experiencia del cliente de tu equipo transformando estrategias de CX complejas en vídeos de formación atractivos y profesionales sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Esquema
Comienza delineando tus conceptos clave de estrategia de CX y redactando un guion detallado. Este guion formará la base de tu vídeo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu texto en contenido visual atractivo. Enfócate en abordar las necesidades clave del cliente.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Voces
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tus presentadores. Mejora aún más tu vídeo con locuciones profesionales y visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar eficazmente tus principios de diseño de experiencia del cliente.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Asegúrate de que tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores). Añade subtítulos para accesibilidad y compromiso, siguiendo las mejores prácticas para un aprendizaje efectivo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Formación
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para prepararlo para varias plataformas. Comparte tus nuevos vídeos de formación para empoderar a tu equipo con habilidades esenciales de CX y fomentar una gestión consistente de la experiencia del cliente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos de CX

Traduce estrategias de CX intrincadas y mejores prácticas en vídeos de formación claros y fáciles de digerir para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en estrategia de CX atractivos?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación en estrategia de CX a partir de guiones de texto, aprovechando avatares de IA realistas y una amplia gama de plantillas y escenas. Esto agiliza la producción de vídeos de formación atractivos para tu equipo, asegurando un mensaje coherente en todas las iniciativas de Experiencia del Cliente.

¿Cuáles son los beneficios de usar avatares de IA para la formación en experiencia del cliente?

El uso de avatares de IA de HeyGen mejora significativamente la formación en experiencia del cliente al proporcionar instructores consistentes y profesionales sin la necesidad de filmación tradicional. Esto permite a las organizaciones escalar el desarrollo de habilidades de CX de manera eficiente e incorporar nuevas ideas para un mejor viaje de CX.

¿Puedo personalizar la apariencia de mi contenido de gestión de experiencia del cliente con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos que te permiten personalizar completamente tu contenido de gestión de experiencia del cliente con el logotipo, colores y estilo visual de tu empresa. Esto asegura que todos tus materiales de diseño de experiencia del cliente se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de contenido atractivo de habilidades de CX?

HeyGen facilita el desarrollo de contenido atractivo de habilidades de CX al transformar texto en vídeos dinámicos con facilidad, perfecto para formatos de microaprendizaje. Esta capacidad ayuda a reforzar las mejores prácticas y contribuye a un mejor ROI de CX a través de un aprendizaje efectivo y accesible.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo