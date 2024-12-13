Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Soporte al Cliente con IA

Optimiza la incorporación y reduce los tickets de soporte utilizando los avatares de IA de HeyGen para la creación rápida y profesional de vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial perspicaz de 60 segundos para los representantes de servicio al cliente existentes sobre cómo navegar por un nuevo proceso de escalamiento de problemas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para presentar instrucciones de texto en pantalla junto con recorridos por la interfaz, sirviendo efectivamente como un vídeo instructivo para el soporte.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo atractivo de 30 segundos para clientes, demostrando cómo solucionar problemas comunes de inicio de sesión a través del autoservicio. Este vídeo debe emplear los avatares de IA de HeyGen para ofrecer explicaciones con subtítulos claros, contribuyendo a una sólida base de conocimiento en vídeo que reduzca los tickets de soporte.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 50 segundos sobre el proceso para una base de clientes global, explicando una actualización reciente de las políticas de envío. Mantén un estilo visualmente consistente e informativo aprovechando la función de plantillas y escenas de HeyGen, asegurando una producción rápida de vídeos multilingües que sean fáciles de entender en diversas regiones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Flujo de Trabajo de Soporte al Cliente

Transforma sin esfuerzo procesos complejos de soporte al cliente en vídeos de flujo de trabajo claros y atractivos usando IA, mejorando la formación y la eficiencia de los agentes.

1
Step 1
Elige Tu Base de Vídeo
Selecciona de la amplia biblioteca de plantillas de vídeo de HeyGen para estructurar rápidamente tu flujo de trabajo de soporte al cliente. Esto inicia la creación de vídeos de formación claros para el servicio al cliente.
2
Step 2
Añade los Detalles de Tu Flujo de Trabajo con IA
Pega tu guion detallando los procesos de soporte al cliente y selecciona un avatar de IA para presentar. Esto aprovecha los avatares de IA de HeyGen para explicaciones atractivas y consistentes de tu flujo de trabajo.
3
Step 3
Aplica una Marca Profesional
Personaliza tu vídeo con el logotipo de tu empresa y los colores de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen. Asegúrate de que tus vídeos instructivos para el soporte mantengan una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Exporta tu vídeo de soporte al cliente terminado en el formato de aspecto que prefieras. Distribúyelo para construir una sólida base de conocimiento en vídeo, empoderando a tus representantes de servicio al cliente con fácil acceso a la información.

Casos de Uso

Simplifica Flujos de Trabajo de Soporte Complejos

Simplifica sin esfuerzo los vídeos de flujo de trabajo de soporte al cliente complejos y los recorridos de procesos, haciendo que los procedimientos intrincados sean claros y accionables para los equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar los flujos de trabajo de soporte al cliente?

HeyGen permite a los equipos crear fácilmente vídeos de soporte al cliente con IA y recorridos de procesos, mejorando significativamente tu flujo de trabajo de soporte al cliente. Al transformar texto en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off, HeyGen ayuda a reducir los tickets de soporte y mejorar los tiempos de resolución.

¿Qué tipo de vídeos de formación para el servicio al cliente se pueden crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir eficientemente vídeos de formación integral para el servicio al cliente, incluyendo materiales de incorporación, tutoriales interactivos en vídeo y vídeos instructivos para el soporte. Utiliza plantillas de vídeo y creación de vídeo con IA para desarrollar rápidamente contenido atractivo para tus representantes de servicio al cliente.

¿Ofrece HeyGen soluciones para vídeos de soporte al cliente multilingües?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües utilizando sus avanzadas capacidades de voz en off con IA. Esto te permite producir vídeos de soporte al cliente para una audiencia global, asegurando que tus tutoriales y explicaciones sean accesibles en varios idiomas sin necesidad de múltiples actores de voz humanos.

¿Cómo ayuda HeyGen a construir una base de conocimiento en vídeo?

HeyGen simplifica el proceso de crear una base de conocimiento en vídeo dinámica al permitir la producción rápida de "vídeos instructivos para el soporte" y tutoriales detallados en vídeo. Aprovecha los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para actualizar y expandir consistentemente tus recursos visuales de conocimiento de manera eficiente.

