Produce un tutorial perspicaz de 60 segundos para los representantes de servicio al cliente existentes sobre cómo navegar por un nuevo proceso de escalamiento de problemas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para presentar instrucciones de texto en pantalla junto con recorridos por la interfaz, sirviendo efectivamente como un vídeo instructivo para el soporte.
Crea un vídeo instructivo atractivo de 30 segundos para clientes, demostrando cómo solucionar problemas comunes de inicio de sesión a través del autoservicio. Este vídeo debe emplear los avatares de IA de HeyGen para ofrecer explicaciones con subtítulos claros, contribuyendo a una sólida base de conocimiento en vídeo que reduzca los tickets de soporte.
Diseña un vídeo conciso de 50 segundos sobre el proceso para una base de clientes global, explicando una actualización reciente de las políticas de envío. Mantén un estilo visualmente consistente e informativo aprovechando la función de plantillas y escenas de HeyGen, asegurando una producción rápida de vídeos multilingües que sean fáciles de entender en diversas regiones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación del Servicio al Cliente a Nivel Global.
Crea extensos vídeos de formación para el servicio al cliente y una base de conocimiento en vídeo para equipos globales, mejorando la incorporación y el soporte con facilidad.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Eleva el compromiso y la retención para los representantes de servicio al cliente utilizando vídeos de formación dinámicos impulsados por IA, mejorando el conocimiento y el rendimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen optimizar los flujos de trabajo de soporte al cliente?
HeyGen permite a los equipos crear fácilmente vídeos de soporte al cliente con IA y recorridos de procesos, mejorando significativamente tu flujo de trabajo de soporte al cliente. Al transformar texto en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off, HeyGen ayuda a reducir los tickets de soporte y mejorar los tiempos de resolución.
¿Qué tipo de vídeos de formación para el servicio al cliente se pueden crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir eficientemente vídeos de formación integral para el servicio al cliente, incluyendo materiales de incorporación, tutoriales interactivos en vídeo y vídeos instructivos para el soporte. Utiliza plantillas de vídeo y creación de vídeo con IA para desarrollar rápidamente contenido atractivo para tus representantes de servicio al cliente.
¿Ofrece HeyGen soluciones para vídeos de soporte al cliente multilingües?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües utilizando sus avanzadas capacidades de voz en off con IA. Esto te permite producir vídeos de soporte al cliente para una audiencia global, asegurando que tus tutoriales y explicaciones sean accesibles en varios idiomas sin necesidad de múltiples actores de voz humanos.
¿Cómo ayuda HeyGen a construir una base de conocimiento en vídeo?
HeyGen simplifica el proceso de crear una base de conocimiento en vídeo dinámica al permitir la producción rápida de "vídeos instructivos para el soporte" y tutoriales detallados en vídeo. Aprovecha los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para actualizar y expandir consistentemente tus recursos visuales de conocimiento de manera eficiente.