Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos para líderes experimentados de equipos de atención al cliente, centrado en habilidades avanzadas de servicio al cliente como la resolución proactiva de problemas. Emplea un estilo visual moderno y limpio con texto dinámico en pantalla y música de fondo animada, creando el contenido directamente a partir de un guion conciso usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 90 segundos para equipos globales de atención al cliente, destacando las mejores prácticas para manejar consultas multilingües de manera eficiente. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y educativo, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para demostrar varias opciones de idioma y asegurar una comprensión completa entre audiencias diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía rápida de 30 segundos para gerentes que necesiten incorporar rápidamente a nuevo personal, mostrando cómo crear rápidamente vídeos de formación de atención al cliente. Este prompt requiere un estilo visual rápido y atractivo con un presentador de IA seguro, aprovechando la función de plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar la facilidad de creación de contenido.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación de Atención al Cliente

Produce rápidamente vídeos de formación de atención al cliente atractivos y efectivos para mejorar las habilidades de tu equipo con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion te permite transformar fácilmente tu contenido en un vídeo profesional, perfecto para crear "vídeos de formación de atención al cliente" impactantes.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA y personaliza su apariencia para representar tu marca. También puedes elegir una plantilla adecuada de nuestra biblioteca para ambientar tu vídeo de formación.
3
Step 3
Añade Marca y Subtítulos
Aplica los controles de marca de tu empresa para mantener una identidad visual consistente. Mejora la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices generando subtítulos automáticos para todo tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tus vídeos de formación estén completos, utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargarlos fácilmente en varios formatos adecuados para diferentes plataformas, asegurando que tu equipo tenga acceso a materiales de aprendizaje de alta calidad.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación de atención al cliente atractivos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación de atención al cliente convirtiendo tu guion en contenido de vídeo atractivo. Utiliza las diversas plantillas y avatares de IA realistas de HeyGen para dar vida a tus escenarios de formación de manera rápida y profesional, mejorando tu creación de vídeos de IA en general.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para desarrollar vídeos de formación?

HeyGen ofrece una creación de vídeos de IA simplificada, permitiéndote transformar texto en vídeos de formación profesionales en minutos. Con avanzadas voces en off de IA y subtítulos generados automáticamente, puedes producir fácilmente contenido de alta calidad y accesible sin edición compleja, aprovechando el poder de un presentador de IA.

¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de servicio al cliente para que coincidan con la identidad de mi marca?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de servicio al cliente para alinearse perfectamente con tu marca. Puedes aplicar controles de marca, integrar tus propios medios desde la biblioteca de medios y elegir entre varios avatares de IA y plantillas para asegurar una apariencia consistente y profesional.

¿Cómo apoya HeyGen el contenido multilingüe para la formación de atención al cliente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación inclusivos con un sólido soporte de contenido multilingüe. Sus avanzadas funciones de voz en off de IA y subtítulos generados automáticamente facilitan llegar a equipos globales diversos, asegurando que tus vídeos de formación de atención al cliente sean accesibles y efectivos para todos.

