Optimiza tu estrategia de éxito del cliente con vídeos atractivos impulsados por AI, transformando guiones en contenido profesional usando texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un segmento de 90 segundos dirigido a gestores de éxito del cliente y especialistas en incorporación, centrado en escalar vídeos de incorporación de clientes. El estilo visual y de audio debe ser brillante, atractivo y amigable, utilizando escenas dinámicas y música de fondo animada. Emplea Plantillas y escenas para agilizar la producción e incorpora avatares AI para una entrega diversa y personalizada, mejorando tu estrategia general de éxito del cliente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio dinámico de actualización de producto de 2 minutos dirigido a equipos de marketing de producto y habilitación de ventas, ilustrando nuevas características que se actualizan por sí mismas. La estética visual debe ser moderna y elegante, con transiciones rápidas y una voz confiada y autoritaria. Esta producción utilizará el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma y se apoyará en una extensa biblioteca de medios/soporte de stock para agilizar la producción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos para representantes de ventas y formadores de ventas, diseñado para elevar los vídeos de habilitación de ventas. El estilo debe ser profesional e impactante, con llamadas a la acción claras y una presentación dinámica. Este vídeo utilizará Subtítulos/captions para accesibilidad e incluirá avatares AI para presentar puntos clave de venta, asegurando vídeos altamente atractivos que resuenen con los prospectos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Habilitación de Éxito del Cliente

Optimiza la creación de contenido poderoso de éxito del cliente, desde la incorporación hasta las actualizaciones de productos, usando automatización impulsada por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Profesional
Inicia la creación de tu vídeo seleccionando de una biblioteca de plantillas profesionales, adaptadas para varios escenarios de éxito del cliente.
2
Step 2
Crea tu Guion con AI
Introduce el guion de tu contenido, y la AI de HeyGen lo convertirá automáticamente en un vídeo dinámico, listo para personalización adicional.
3
Step 3
Añade Avatares AI y Branding
Mejora tu vídeo eligiendo entre diversos avatares AI para presentar tu mensaje, y luego aplica fácilmente la identidad visual de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Finalizado
Descarga tus vídeos de incorporación de clientes completados en el formato y relación de aspecto deseados, listos para su distribución a tu audiencia.

Casos de Uso

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes que destaquen los viajes exitosos de los clientes y fortalezcan la confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para mejorar la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha avatares AI avanzados y automatización impulsada por AI para transformar guiones en vídeos profesionales impulsados por AI, simplificando significativamente la producción de vídeos. Esto permite la creación eficiente de vídeos atractivos sin edición compleja.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de habilitación de éxito del cliente de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas y capacidades AI para crear fácilmente vídeos de habilitación de éxito del cliente y vídeos de incorporación de clientes impactantes, asegurando que tu estrategia de éxito del cliente esté bien respaldada con vídeos atractivos.

¿Qué características ofrece HeyGen para el compromiso de audiencias globales?

HeyGen soporta Vídeos Multilingües, permitiéndote llegar a audiencias diversas con contenido localizado. HeyGen sobresale en generar voces en off y subtítulos precisos para superar eficazmente las barreras del idioma en vídeos atractivos.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la comunicación consistente de productos?

HeyGen es una plataforma ideal de edición de vídeo para generar anuncios de actualización de productos consistentes y vídeos de formación detallados. Su enfoque basado en plantillas ayuda a crear vídeos que se actualizan por sí mismos, asegurando que tu audiencia siempre tenga la información más reciente.

