Aumenta el compromiso del cliente y ofrece experiencias personalizadas con mensajes dirigidos, creados sin esfuerzo desde guion usando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos para Analistas de Datos, detallando cómo realizar eficazmente la segmentación de usuarios analizando datos de comportamiento. El estilo visual debe ser impulsado por datos con gráficos claros y animaciones, complementado por una voz neutral y autoritaria generada mediante capacidades de Texto a vídeo desde guion, asegurando una comunicación técnica precisa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 45 segundos diseñado para Gerentes de Producto, ilustrando cómo la optimización de los recorridos del cliente conduce a mensajes altamente efectivos y dirigidos. Emplea un estilo visual limpio y moderno con animaciones gráficas sutiles y una voz amigable y atractiva creada a través de generación de locuciones, mostrando el impacto tangible de los mensajes estratégicos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial detallado de 2 minutos para Formadores Técnicos y Desarrolladores, explicando el proceso de aprovechar conjuntos de datos para construir un modelo de entrenamiento efectivo para la segmentación de clientes. Los visuales deben ser directos y de estilo tutorial, con superposiciones de texto en pantalla y una voz instructiva, mejorada aún más por subtítulos precisos para asegurar la máxima claridad en conceptos técnicos complejos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Segmentación de Clientes

Ofrece experiencias de vídeo altamente personalizadas transformando tus datos de segmentación de usuarios en mensajes atractivos y dirigidos que impulsan el compromiso del cliente.

1
Step 1
Selecciona tus Segmentos de Clientes
Comienza identificando tu segmentación de usuarios distinta. Analiza datos de comportamiento y recorridos de clientes para definir grupos específicos para tus campañas de vídeo.
2
Step 2
Crea Mensajes Dirigidos
Desarrolla guiones únicos para cada segmento, asegurando que tus plantillas de mensajes resuenen directamente. Usa la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a tu contenido personalizado.
3
Step 3
Elige Avatares de IA para la Personalización
Mejora las experiencias personalizadas seleccionando un avatar de IA que mejor represente tu marca o mensaje para cada vídeo segmentado. Esto construye una conexión más fuerte con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta e Impulsa el Compromiso
Una vez que tus vídeos estén completos, usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizarlos para varias plataformas. Comparte tus vídeos dirigidos para aumentar el compromiso del cliente.

Casos de Uso

Comparte Historias de Éxito de Clientes Personalizadas

Aprovecha la IA para crear y compartir historias de éxito de clientes convincentes, personalizadas para resaltar beneficios relevantes para cada segmento de cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de segmentación de clientes para mis campañas de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos de segmentación de clientes atractivos transformando guiones de texto en contenido cautivador con avatares de IA. Puedes segmentar fácilmente a los clientes con mensajes personalizados y dirigidos para diversas campañas de marketing, aumentando significativamente el compromiso del cliente.

¿Qué papel juega HeyGen en la entrega de experiencias personalizadas y mensajes dirigidos a diferentes segmentos de usuarios?

HeyGen juega un papel crucial en la entrega de experiencias verdaderamente personalizadas al permitir la generación de vídeos con avatares de IA personalizados y locuciones específicamente para la segmentación de usuarios distinta. Esto asegura que tus mensajes dirigidos resuenen más profundamente con cada audiencia, mejorando la efectividad de tus recorridos de cliente.

¿Cómo aprovecha HeyGen la tecnología avanzada, como el aprendizaje automático, para facilitar la creación de vídeos personalizados para segmentos específicos de clientes?

HeyGen aprovecha algoritmos sofisticados de aprendizaje automático y conjuntos de datos extensos para potenciar sus avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Este sistema inteligente actúa como un modelo de entrenamiento, permitiéndote crear experiencias personalizadas de manera eficiente y escalar mensajes altamente dirigidos a través de diversos segmentos de clientes con precisión.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar el compromiso del cliente a través de la creación eficiente de vídeos para varios segmentos?

Absolutamente, HeyGen agiliza la producción de vídeos con plantillas de mensajes personalizables y escenas, permitiendo la creación rápida de contenido para todas tus campañas de correo electrónico e iniciativas más amplias. Esta eficiencia ayuda a escalar el compromiso del cliente al entregar consistentemente vídeos de alta calidad y dirigidos a cada segmento dentro de tus campañas generales.

