crear vídeos de instrucciones para portales de clientes con IA
Aumenta la participación de los usuarios y agiliza los tickets de soporte convirtiendo guiones en vídeos dinámicos y fáciles de seguir utilizando Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Imagina una visión técnica de 90 segundos para responsables de decisiones de TI en empresas, centrada en cómo construir un portal de clientes seguro con una sólida seguridad multiinquilino. El vídeo debe adoptar un tono visual autoritario y generador de confianza, incorporando diagramas animados para explicar conceptos complejos y presentando un avatar de IA confiado que transmita los mensajes clave. Mejora la claridad y accesibilidad generando subtítulos para todo el contenido hablado, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar especificaciones técnicas con un acabado profesional.
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos dirigido a gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, mostrando cómo los usuarios finales pueden navegar y utilizar las funciones del portal de clientes, como ver datos de pedidos. El estilo visual y de audio debe ser amigable, claro y paso a paso, utilizando recorridos interactivos de pantalla. Las Plantillas y escenas de HeyGen pueden ayudar a estructurar el flujo, mientras que la biblioteca de medios/soporte de stock puede proporcionar iconos relevantes y visuales de fondo para mejorar la comprensión del usuario.
Crea un vídeo de demostración de 1 minuto para implementadores técnicos y desarrolladores utilizando m-Power, ilustrando la renderización condicional avanzada dentro de un portal de clientes para personalizar las experiencias de usuario. Este vídeo debe ser dinámico y centrado en la tecnología, potencialmente utilizando un diseño de pantalla dividida para mostrar tanto la configuración de la plataforma como la interfaz de usuario resultante, presentado por un avatar de IA enérgico. Optimiza la presentación para varios contextos de visualización utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para diferentes plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Vídeos de Instrucciones Completos.
Produce rápidamente vídeos de instrucciones completos para portales de clientes, haciendo que las características complejas sean accesibles a un público más amplio.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora el compromiso y la retención de los usuarios para los tutoriales de portales de clientes utilizando contenido de vídeo impulsado por IA que es dinámico y claro.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de instrucciones para portales de clientes de manera eficiente?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de instrucciones para portales de clientes aprovechando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Puedes convertir fácilmente tus guiones en guías visuales atractivas, acelerando la producción de contenido para tu portal de clientes.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos instructivos sean adecuados para un portal de clientes seguro?
HeyGen te ayuda a producir vídeos profesionales para un portal de clientes seguro con controles de marca robustos, asegurando consistencia y confianza. Nuestras exportaciones son compatibles para una integración segura en plataformas que gestionan roles de usuario y seguridad multiinquilino de manera efectiva.
¿Puede HeyGen integrarse con mi aplicación web existente o plataforma de desarrollo de bajo código para contenido de portal de clientes?
HeyGen ofrece exportaciones de vídeo versátiles que están listas para una integración perfecta en varios entornos de aplicaciones web, incluidas aquellas construidas con una plataforma de desarrollo de bajo código. Puedes utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto para ajustarse perfectamente al diseño de tu portal de clientes.
¿Qué tipos de vídeos se pueden crear con HeyGen para la gestión de portales de clientes?
HeyGen se destaca en la producción de vídeos claros para gestionar aspectos del portal de clientes como la revisión de datos de pedidos o la presentación de tickets de soporte. Aprovecha nuestras plantillas y escenas personalizables, completas con generación de voz en off y subtítulos precisos, para educar a tus usuarios de manera efectiva.