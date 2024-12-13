Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Incorporación de Clientes que Conviertan

Aumenta la retención de clientes y reduce los costos de soporte aprovechando los avatares de IA para crear vídeos de incorporación atractivos y personalizados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aprende a crear tu propio vídeo de incorporación de clientes de 45 segundos, perfecto para gerentes de producto y coordinadores de formación que necesitan explicar características complejas. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde un guion de HeyGen para transformar tus instrucciones detalladas en un vídeo animado limpio y paso a paso que asegura que los nuevos usuarios comprendan eficientemente el panel de control de tu producto.
Prompt de Ejemplo 2
Empodera a tus equipos de éxito del cliente y especialistas de soporte creando un vídeo de 90 segundos que demuestre un flujo de trabajo ideal de incorporación de clientes. Este tutorial detallado y amigable, mejorado por las plantillas y escenas flexibles de HeyGen, guiará a los usuarios a través de pasos cruciales, fomentando una mayor lealtad del cliente y reduciendo la fricción durante el uso inicial del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un convincente vídeo de incorporación de SaaS de 30 segundos diseñado para líderes empresariales, destacando los beneficios estratégicos de una adopción de usuarios fluida. Con un estilo visual impactante y enérgico, y la conveniencia de los subtítulos/captions de HeyGen para una mayor accesibilidad, este vídeo articulará cómo una incorporación optimizada contribuye directamente a la retención a largo plazo de clientes y al crecimiento del negocio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Flujo de Trabajo de Incorporación de Clientes

Optimiza tu proceso de incorporación de clientes y aumenta la adopción del producto con guías de vídeo atractivas utilizando las potentes herramientas de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla un 'guion de vídeo' claro y conciso que describa cada paso de tu flujo de trabajo de incorporación. La función de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen te permite transformar sin esfuerzo tu texto en contenido de vídeo atractivo, formando la base de tu guía.
2
Step 2
Selecciona tu Guía Visual
Mejora el compromiso y la claridad añadiendo un presentador virtual. Selecciona entre los diversos 'avatares de IA' de HeyGen para representar tu marca o guiar a los espectadores a través de tu producto, añadiendo un toque profesional y personal a tu experiencia de incorporación.
3
Step 3
Añade Recorridos del Producto
Integra 'grabaciones de pantalla' de tu producto para guiar visualmente a los usuarios a través de características clave y la configuración inicial. Esto asegura instrucciones claras y paso a paso para una experiencia de incorporación fluida e intuitiva, reduciendo la fricción potencial.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu 'vídeo de incorporación' y prepáralo para varias plataformas utilizando el 'redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' de HeyGen. Comparte tu guía pulida a través de correos de bienvenida o en el panel de control de tu producto para acelerar el éxito y la retención del cliente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Rápidamente Vídeos de Flujo de Trabajo Efectivos

Genera rápidamente vídeos impactantes y coherentes para cada paso del viaje de incorporación de tus clientes utilizando IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los vídeos de incorporación de clientes mejorar la retención de clientes?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación de clientes atractivos que explican claramente tu producto, lo que lleva a un aumento en la retención y lealtad de los clientes. Puedes producir fácilmente estos vídeos utilizando presentadores de IA y plantillas de vídeo personalizables, asegurando que tu mensaje sea coherente y efectivo.

¿Cuál es la forma más fácil de crear tu propio vídeo de incorporación de clientes?

Con HeyGen, puedes crear fácilmente vídeos de flujo de trabajo de incorporación de clientes utilizando texto a vídeo desde un guion. Simplemente elige entre varias plantillas de vídeo, añade tu contenido y deja que el creador de vídeos de IA de HeyGen genere un vídeo profesional con un presentador de IA, simplificando todo el proceso.

¿Cómo reducen los vídeos de incorporación de SaaS los costos de soporte?

Los vídeos efectivos de incorporación de SaaS educan a los usuarios de manera proactiva, reduciendo significativamente las consultas comunes de los clientes y disminuyendo los costos de soporte al cliente. HeyGen te ayuda a producir contenido de incorporación de alta calidad y coherente, asegurando que los usuarios comprendan rápidamente el panel de control y las características de tu producto, fomentando la lealtad del cliente.

¿Puedo personalizar mi vídeo de incorporación con la identidad de mi marca?

Sí, HeyGen permite un control total de la marca para tus vídeos de incorporación de clientes, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y mensajes específicos. Esto asegura una experiencia coherente y profesional para los nuevos clientes, mejorando tus correos de bienvenida y la percepción general de la marca.

