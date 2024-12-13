Crea Vídeos del Recorrido del Cliente que Conviertan

Crea vídeos atractivos con una poderosa narración visual. Da vida a tu recorrido del cliente fácilmente usando los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos que demuestre el recorrido simplificado del cliente para un servicio de marketing digital, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan crecimiento. Emplea un estilo visual amigable y acogedor utilizando plantillas y escenas predefinidas para ilustrar los desafíos comunes y cómo el servicio proporciona una solución sin esfuerzo, complementado por una voz en off tranquilizadora y empática. La narrativa debe resaltar la facilidad de incorporación y el impacto positivo en el negocio, utilizando efectivamente la narración visual.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos sobre el recorrido del cliente para los responsables de decisiones empresariales que evalúan una solución de software B2B, centrándose en las ventajas estratégicas y la implementación acelerada. Usa un estilo visual corporativo y rico en información con una voz de AI confiada y autoritaria, fácilmente generada a partir de un guion usando texto a vídeo. Asegura claridad y accesibilidad para todos los espectadores incluyendo subtítulos y leyendas prominentes, ilustrando cómo la solución simplifica sus procesos complejos desde la consulta inicial hasta la integración exitosa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo educativo de 50 segundos que mapee el 'viaje del héroe' de un nuevo usuario a través de un software de productividad, destinado a nuevos suscriptores que navegan por su configuración inicial. Adopta un estilo visual instructivo y alentador, combinando grabaciones de pantalla claras con superposiciones animadas amigables. Una voz cálida y alentadora generada a través de generación de voz en off debe guiar al usuario paso a paso, transformándolo de un principiante enfrentando desafíos a un maestro seguro y empoderado de la plataforma, destacando hitos clave en su recorrido como cliente.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos del Recorrido del Cliente

Crea vídeos del recorrido del cliente de manera efectiva. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI de HeyGen para visualizar cada paso, desde el conocimiento hasta la defensa, creando una narración impactante.

1
Step 1
Crea tu Guion del Recorrido del Cliente
Comienza delineando el camino de tu cliente usando nuestra función intuitiva de Texto a vídeo desde guion. Puedes empezar con una Plantilla de Vídeos del Mapa del Recorrido del Cliente o escribir tu historia desde cero para capturar los puntos de contacto clave.
2
Step 2
Elige tus Avatares y Voces de AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para representar a tus clientes o embajadores de marca. Combínalos con la generación de Voz en off de sonido natural para dar vida a tu narrativa.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de Marca
Mejora tu narración visual incorporando imágenes, vídeos y música de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock. Aplica los colores y el logo de tu marca con nuestros controles de Branding para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo del Recorrido Atractivo
Revisa tu vídeo completado para asegurar claridad e impacto. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, listo para compartir tu poderoso contenido de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Narración Visual para Recorridos del Cliente

.

Crea narrativas visuales convincentes para vídeos del recorrido del cliente usando AI, haciendo que los caminos complejos sean fáciles de entender y altamente atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos del recorrido del cliente de manera efectiva?

HeyGen te permite crear vídeos del recorrido del cliente de manera efectiva aprovechando los Avatares de AI y las Plantillas de Vídeo personalizables. Nuestra plataforma simplifica la narración visual, facilitando la producción de vídeos atractivos que resuenen con tu audiencia en cada etapa de su recorrido.

¿Ofrece HeyGen plantillas específicas para Vídeos del Mapa del Recorrido del Cliente?

Sí, HeyGen proporciona una selección de Plantillas de Vídeo versátiles diseñadas específicamente para ilustrar varias etapas de un mapa del recorrido del cliente. Estas plantillas agilizan el proceso, permitiéndote desarrollar rápidamente vídeos de narración impactante sin necesidad de experiencia extensa en diseño.

¿Qué características de AI utiliza HeyGen para mejorar la narración en los vídeos del recorrido del cliente?

HeyGen aprovecha los avanzados Avatares de AI y las capacidades de Actor de Voz de AI para dar vida a tus vídeos del recorrido del cliente con presentaciones realistas. También puedes utilizar el Generador de Subtítulos de AI para asegurar que tu narración visual sea accesible y atractiva para todos los espectadores.

¿Puede HeyGen producir varios tipos de contenido de vídeo para diferentes puntos de contacto del recorrido del cliente?

Absolutamente. HeyGen es versátil, permitiéndote crear diversos contenidos de vídeo como vídeos explicativos atractivos para el descubrimiento, vídeos de demostración informativos para la consideración, o vídeos testimoniales convincentes para la defensa post-compra. Esto asegura una narración visual consistente e impactante a lo largo de todo el recorrido del cliente.

