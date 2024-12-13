Crea Vídeos de Mapas de Viaje del Cliente Fácilmente

Visualiza fácilmente tu viaje del cliente con vídeo dinámico. Descubre, documenta y comparte conocimientos rápidamente utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para diseñadores e investigadores de UX, detallando cómo crear eficazmente vídeos de mapas de viaje del cliente para descubrir, documentar y compartir eficientemente conocimientos cruciales del usuario. El estilo visual y de audio debe ser limpio e instructivo, incorporando animaciones de texto en pantalla y un narrador calmado e informativo para guiar a los espectadores a través del proceso. Produce este vídeo utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, desglosando visualmente los 5 componentes de un mapa de viaje e ilustrando cómo ayudan a lograr un objetivo específico para sus clientes. El estilo visual debe ser enérgico con cortes rápidos y una pista de fondo moderna de synth-pop, presentando un avatar de IA amigable para presentar la información de manera atractiva. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar una cara relatable a este tema complejo.
Prompt de Ejemplo 3
Este vídeo educativo de 50 segundos está diseñado para estudiantes de diseño o negocios y aspirantes a profesionales de UX, con el objetivo de explorar el proceso fundamental de diseño UX y enfatizar cómo el mapeo detallado del viaje ayuda a entender lo que los usuarios quieren. Debe emplear un enfoque visual educativo, ligeramente conceptual, utilizando infografías, acompañado de una narración reflexiva y clara para transmitir ideas complejas de manera simple. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de aspecto profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Mapas de Viaje del Cliente

Transforma mapas de viaje del cliente complejos en contenido de vídeo atractivo con las herramientas intuitivas de HeyGen, haciendo que los insights sean fáciles de descubrir, documentar y compartir entre tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Viaje
Esboza cada punto de contacto de tu viaje del cliente dentro del editor de guiones de HeyGen. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde el guion" para estructurar tu narrativa, detallando claramente las acciones, pensamientos y emociones del usuario.
2
Step 2
Selecciona tu Narrador de IA
Da vida a tu mapa de viaje eligiendo un "avatar de IA" para guiar a tu audiencia a través de la experiencia del cliente. Selecciona un avatar que mejor personifique tu marca o que los usuarios objetivo quieran ver.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Atractiva
Transforma tu guion en una narración profesional utilizando la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen. Esto asegura que los insights de tu mapa de viaje se articulen de manera clara y atractiva, mejorando tu contenido de vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu creación utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para varias plataformas. Comparte fácilmente tu mapa de viaje dinámico para alinear a las partes interesadas y comunicar insights clave.

Casos de Uso

Desarrolla Contenido Educativo sobre Mapeo de Viajes

Produce cursos y explicadores en vídeo completos para educar a audiencias más amplias sobre las complejidades y beneficios del mapeo del viaje del cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de mapas de viaje del cliente?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos de mapas de viaje del cliente de manera eficiente utilizando avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion. Puedes transformar rápidamente tu investigación de mapeo de viajes en contenido de vídeo dinámico que comunica claramente la visualización del proceso a las partes interesadas.

¿Cuáles son los beneficios de usar vídeo para el Mapeo del Viaje del Cliente?

Usar vídeo para el Mapeo del Viaje del Cliente mejora la visualización del proceso, haciendo que las experiencias e insights complejos de los usuarios sean más fáciles de descubrir, documentar y compartir entre equipos. Este formato dinámico fomenta una mayor empatía y comprensión de cómo los usuarios quieren lograr un objetivo, mejorando tu proceso de diseño UX.

¿Puede HeyGen integrarse en nuestro proceso de diseño UX para el mapeo de viajes?

Absolutamente, HeyGen agiliza tu proceso de diseño UX permitiéndote transformar rápidamente los insights del mapeo de viajes en contenido de vídeo pulido. Utiliza controles de marca personalizados, plantillas versátiles y una biblioteca de medios para alinear la salida de vídeo con las necesidades de investigación, estrategia y diseño de tu equipo para una colaboración sin fisuras.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de contenido de vídeo para un mapa de viaje?

HeyGen simplifica la producción de contenido de vídeo para un mapa de viaje ofreciendo avatares de IA y funcionalidad de texto a vídeo, eliminando la necesidad de filmación tradicional. Puedes añadir fácilmente voces en off profesionales, subtítulos y aprovechar plantillas completas para crear una visualización detallada del proceso sin un esfuerzo extenso.

