Crea Vídeos de Insights de Clientes para un Marketing Más Inteligente

Crea sin esfuerzo vídeos de insights de clientes a partir de guiones, convirtiendo datos complejos en contenido atractivo y compartible para campañas automatizadas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para estrategas de marketing y administradores de CRM, ilustrando cómo los insights de clientes pueden potenciar campañas automatizadas altamente efectivas y recorridos en tiempo real. El vídeo debe mostrar la aplicación práctica de estos insights dentro de una plataforma de automatización de marketing. Emplea un estilo visual dinámico con visualizaciones de datos y animaciones limpias, apoyado por una narración profesional atractiva. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar la información y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos para creadores de contenido y comercializadores de productos, demostrando cómo construir una biblioteca de vídeos completa adaptada a diferentes etapas de los recorridos del cliente. La narrativa debe resaltar el uso de insights de clientes para identificar puntos de contacto clave y crear vídeos de marketing dirigidos. El estilo visual debe ser atractivo y orientado a la narración, presentando una variedad de escenas y personajes. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mejorar el atractivo visual, incorporando soporte de biblioteca de medios/stock para contenido diverso.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos actuando como una demostración de características para nuevos usuarios del producto o equipos de soporte, mostrando una funcionalidad específica relacionada con la recopilación o análisis de insights de clientes. El vídeo debe desglosar un proceso complejo en pasos fáciles de seguir, enfatizando el valor que aporta a la comprensión de los clientes. Mantén un estilo visual directo y conciso con instrucciones claras en pantalla. Optimiza el vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, y utiliza una generación de voz en off precisa para mayor claridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Insights de Clientes

Transforma datos complejos de clientes en narrativas de vídeo convincentes para comunicar claramente insights y mejorar tus estrategias de marketing.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo desde el Guion
Comienza redactando tu narrativa de insights de clientes como un guion. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir instantáneamente tu texto en una historia visual, sentando las bases para "vídeos de marketing" impactantes.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige un "avatar de IA" para presentar tus insights de clientes, dando vida a tu narrativa con una presencia profesional en pantalla. Esto hace que tus "insights de clientes" sean más atractivos para los espectadores.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Medios
Aplica tus "controles de marca (logotipo, colores)" para asegurar la consistencia. Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios y añade subtítulos para accesibilidad, creando "contenido digital" profesional.
4
Step 4
Exporta e Integra Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo usando "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para varias plataformas. Comparte tu vídeo de "recorridos del cliente" completado para informar estrategias y optimizar el alcance de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Insights para Redes Sociales

Crea rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para compartir insights clave de clientes o contenido interactivo a través de plataformas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se pueden integrar los vídeos de HeyGen en campañas de marketing digital existentes?

HeyGen te permite compartir fácilmente tus vídeos de marketing creados a través de una URL de vídeo directa o un código de inserción, perfecto para esfuerzos de marketing saliente, correos electrónicos de marketing y páginas de destino. También puedes alojar tu vídeo en plataformas como YouTube o Vimeo después de la exportación, apoyando una integración sin problemas en campañas automatizadas y recorridos en tiempo real.

¿Dónde puedo gestionar mis vídeos creados con HeyGen y contenido digital?

HeyGen proporciona una robusta biblioteca de vídeos para almacenar y organizar todo tu contenido digital. Este centro central asegura un fácil acceso y gestión de tus vídeos de marketing, permitiéndote recuperarlos y desplegarlos rápidamente a través de varios recorridos del cliente.

¿HeyGen admite la creación de vídeos personalizados para recorridos automatizados de clientes?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de insights de clientes a gran escala, perfectos para experiencias personalizadas dentro de campañas automatizadas. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion para entregar contenido de vídeo relevante a través de diferentes segmentos de clientes en recorridos en tiempo real.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos de marketing?

HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen con la identidad de tu marca. Puedes aplicar logotipos personalizados y colores de marca, y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para mantener la consistencia visual en todo tu contenido digital.

