Crea Vídeos de Insights de Clientes para un Marketing Más Inteligente
Crea sin esfuerzo vídeos de insights de clientes a partir de guiones, convirtiendo datos complejos en contenido atractivo y compartible para campañas automatizadas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para estrategas de marketing y administradores de CRM, ilustrando cómo los insights de clientes pueden potenciar campañas automatizadas altamente efectivas y recorridos en tiempo real. El vídeo debe mostrar la aplicación práctica de estos insights dentro de una plataforma de automatización de marketing. Emplea un estilo visual dinámico con visualizaciones de datos y animaciones limpias, apoyado por una narración profesional atractiva. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar la información y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos para creadores de contenido y comercializadores de productos, demostrando cómo construir una biblioteca de vídeos completa adaptada a diferentes etapas de los recorridos del cliente. La narrativa debe resaltar el uso de insights de clientes para identificar puntos de contacto clave y crear vídeos de marketing dirigidos. El estilo visual debe ser atractivo y orientado a la narración, presentando una variedad de escenas y personajes. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y mejorar el atractivo visual, incorporando soporte de biblioteca de medios/stock para contenido diverso.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos actuando como una demostración de características para nuevos usuarios del producto o equipos de soporte, mostrando una funcionalidad específica relacionada con la recopilación o análisis de insights de clientes. El vídeo debe desglosar un proceso complejo en pasos fáciles de seguir, enfatizando el valor que aporta a la comprensión de los clientes. Mantén un estilo visual directo y conciso con instrucciones claras en pantalla. Optimiza el vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, y utiliza una generación de voz en off precisa para mayor claridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Historias de Éxito de Clientes.
Transforma testimonios de clientes en narrativas de vídeo convincentes para resaltar experiencias positivas y construir confianza con tu audiencia de manera efectiva.
Desarrolla Vídeos de Marketing Basados en Insights.
Utiliza insights de clientes para producir rápidamente vídeos de marketing de alto rendimiento para campañas, impulsando el compromiso y las conversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se pueden integrar los vídeos de HeyGen en campañas de marketing digital existentes?
HeyGen te permite compartir fácilmente tus vídeos de marketing creados a través de una URL de vídeo directa o un código de inserción, perfecto para esfuerzos de marketing saliente, correos electrónicos de marketing y páginas de destino. También puedes alojar tu vídeo en plataformas como YouTube o Vimeo después de la exportación, apoyando una integración sin problemas en campañas automatizadas y recorridos en tiempo real.
¿Dónde puedo gestionar mis vídeos creados con HeyGen y contenido digital?
HeyGen proporciona una robusta biblioteca de vídeos para almacenar y organizar todo tu contenido digital. Este centro central asegura un fácil acceso y gestión de tus vídeos de marketing, permitiéndote recuperarlos y desplegarlos rápidamente a través de varios recorridos del cliente.
¿HeyGen admite la creación de vídeos personalizados para recorridos automatizados de clientes?
Sí, HeyGen te permite crear vídeos de insights de clientes a gran escala, perfectos para experiencias personalizadas dentro de campañas automatizadas. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion para entregar contenido de vídeo relevante a través de diferentes segmentos de clientes en recorridos en tiempo real.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos de marketing?
HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen con la identidad de tu marca. Puedes aplicar logotipos personalizados y colores de marca, y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para mantener la consistencia visual en todo tu contenido digital.