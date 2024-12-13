Crea Vídeos de Expansión de Clientes Sin Esfuerzo

Impulsa el compromiso y la lealtad del cliente; crea sin esfuerzo vídeos de expansión de clientes personalizados utilizando avatares de AI realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una pieza de marketing en vídeo vibrante de 30 segundos diseñada para involucrar a los clientes actuales con una oportunidad exclusiva de venta adicional. El estilo visual debe ser enérgico y atractivo, con transiciones de escena dinámicas y una música de fondo animada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación atractiva y emplea Texto a vídeo desde el guion para articular los beneficios únicos, convirtiéndolo en un vídeo efectivo de compromiso con el cliente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una narrativa inspiradora de 60 segundos que sirva como plantilla de vídeo de expansión de clientes, mostrando una historia de éxito de un cliente a largo plazo. El enfoque visual debe ser auténtico y cálido, utilizando una mezcla de metraje del mundo real (a través de la biblioteca de medios/soporte de stock) y gráficos animados sutiles. Asegura la claridad para todos los espectadores integrando Subtítulos/captions para los segmentos de entrevista, enfatizando el viaje y la transformación logrados a través de tu solución, inspirando una lealtad más profunda.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo informativo de 45 segundos dirigido a usuarios avanzados, guiándolos a través de una característica avanzada para impulsar un uso más profundo del producto. El estilo visual debe ser limpio y preciso, empleando grabaciones de pantalla mezcladas con superposiciones gráficas atractivas. Un Portavoz de AI puede entregar efectivamente las instrucciones paso a paso con un tono claro y autoritario, utilizando los avatares de AI de HeyGen para un toque personalizado pero profesional en este vídeo de expansión de clientes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Expansión de Clientes

Desbloquea el poder de los vídeos de expansión de clientes personalizados sin esfuerzo con AI. Involucra a tu audiencia y fomenta la lealtad con contenido profesional y escalable.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza utilizando un guion personalizable o seleccionando entre varias plantillas de vídeo para delinear tu mensaje. Nuestra plataforma te permite aprovechar Texto a vídeo desde el guion para transformar texto en visuales atractivos sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Portavoz de AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para representar tu marca. Estos Portavoces de AI dan vida a tu mensaje con expresiones y movimientos naturales, mejorando los vídeos de compromiso con el cliente.
3
Step 3
Aplica Voz y Marca
Personaliza aún más tu vídeo integrando el logo y los colores de tu marca. Nuestra plataforma ofrece generación avanzada de voces en off, permitiéndote crear voces en off multilingües con un Actor de Voz de AI para llegar efectivamente a una audiencia global.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tus vídeos de expansión de clientes y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para exportarlos en varios formatos. Comparte fácilmente tu contenido de alta calidad a través de todos tus canales de marketing para maximizar el impacto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Involucrar a los Clientes en Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos y clips dinámicos para redes sociales para mantener un compromiso activo con los clientes y promover nuevas ofertas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de expansión de clientes rápidamente?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de expansión de clientes atractivos de manera eficiente al aprovechar una amplia selección de plantillas de vídeo personalizables. Con nuestro Generador de Texto a Vídeo gratuito, puedes convertir rápidamente guiones en contenido atractivo con avatares generados por AI, agilizando significativamente tu proceso de creación de vídeos.

¿Qué tipo de capacidades de AI ofrece HeyGen para el marketing en vídeo?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas de AI, incluyendo Portavoces de AI y Actores de Voz de AI, permitiendo contenido de marketing en vídeo realista y dinámico. Puedes generar voces en off multilingües y utilizar avatares generados por AI, asegurando que tus mensajes resuenen con audiencias diversas.

¿Puedo personalizar completamente los vídeos creados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos, desde elegir avatares generados por AI y utilizar guiones personalizables hasta aplicar controles de marca como tu logo y colores de marca. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y mejore el compromiso del cliente.

¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para diferentes necesidades de compromiso con el cliente?

Sí, HeyGen ofrece una biblioteca completa de plantillas de vídeo diseñadas para varios vídeos de compromiso con el cliente y objetivos de marketing. Estas incluyen plantillas adecuadas para vídeos explicativos animados, facilitando la producción de contenido de calidad profesional sin empezar desde cero.

