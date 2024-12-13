Crea Vídeos de Expansión de Clientes Sin Esfuerzo
Impulsa el compromiso y la lealtad del cliente; crea sin esfuerzo vídeos de expansión de clientes personalizados utilizando avatares de AI realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea una pieza de marketing en vídeo vibrante de 30 segundos diseñada para involucrar a los clientes actuales con una oportunidad exclusiva de venta adicional. El estilo visual debe ser enérgico y atractivo, con transiciones de escena dinámicas y una música de fondo animada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación atractiva y emplea Texto a vídeo desde el guion para articular los beneficios únicos, convirtiéndolo en un vídeo efectivo de compromiso con el cliente.
Produce una narrativa inspiradora de 60 segundos que sirva como plantilla de vídeo de expansión de clientes, mostrando una historia de éxito de un cliente a largo plazo. El enfoque visual debe ser auténtico y cálido, utilizando una mezcla de metraje del mundo real (a través de la biblioteca de medios/soporte de stock) y gráficos animados sutiles. Asegura la claridad para todos los espectadores integrando Subtítulos/captions para los segmentos de entrevista, enfatizando el viaje y la transformación logrados a través de tu solución, inspirando una lealtad más profunda.
Diseña un vídeo instructivo informativo de 45 segundos dirigido a usuarios avanzados, guiándolos a través de una característica avanzada para impulsar un uso más profundo del producto. El estilo visual debe ser limpio y preciso, empleando grabaciones de pantalla mezcladas con superposiciones gráficas atractivas. Un Portavoz de AI puede entregar efectivamente las instrucciones paso a paso con un tono claro y autoritario, utilizando los avatares de AI de HeyGen para un toque personalizado pero profesional en este vídeo de expansión de clientes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mostrar el Éxito del Cliente.
Destaca los logros de los clientes y fomenta la lealtad creando historias de éxito de clientes convincentes con vídeos de AI.
Mejorar la Formación de Productos.
Mejora la adopción y retención de productos por parte del cliente desarrollando vídeos de formación atractivos impulsados por AI para nuevas características o servicios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de expansión de clientes rápidamente?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de expansión de clientes atractivos de manera eficiente al aprovechar una amplia selección de plantillas de vídeo personalizables. Con nuestro Generador de Texto a Vídeo gratuito, puedes convertir rápidamente guiones en contenido atractivo con avatares generados por AI, agilizando significativamente tu proceso de creación de vídeos.
¿Qué tipo de capacidades de AI ofrece HeyGen para el marketing en vídeo?
HeyGen proporciona capacidades avanzadas de AI, incluyendo Portavoces de AI y Actores de Voz de AI, permitiendo contenido de marketing en vídeo realista y dinámico. Puedes generar voces en off multilingües y utilizar avatares generados por AI, asegurando que tus mensajes resuenen con audiencias diversas.
¿Puedo personalizar completamente los vídeos creados con HeyGen para mi marca?
Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos, desde elegir avatares generados por AI y utilizar guiones personalizables hasta aplicar controles de marca como tu logo y colores de marca. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y mejore el compromiso del cliente.
¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para diferentes necesidades de compromiso con el cliente?
Sí, HeyGen ofrece una biblioteca completa de plantillas de vídeo diseñadas para varios vídeos de compromiso con el cliente y objetivos de marketing. Estas incluyen plantillas adecuadas para vídeos explicativos animados, facilitando la producción de contenido de calidad profesional sin empezar desde cero.