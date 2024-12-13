Crea Vídeos de Instrucciones para la Entrega de Clientes Sin Esfuerzo

Mejora la satisfacción del cliente y agiliza la incorporación con vídeos instructivos atractivos y personalizados, aprovechando avatares de IA realistas.

321/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de producto de 60 segundos para usuarios existentes, detallando un procedimiento específico de entrega con una estética limpia y profesional, incorporando grabaciones de pantalla y generación de voz en off clara para demostrar los "vídeos instructivos" para una comprensión óptima.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo de 30 segundos para clientes que aborde preguntas frecuentes sobre políticas de entrega, utilizando gráficos animados atractivos y un avatar de IA dinámico, apoyado por subtítulos precisos para accesibilidad y fácil comprensión de las instrucciones clave.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo multilingüe de 50 segundos para proporcionar instrucciones completas de entrega para una base de clientes diversa, con un sofisticado avatar de IA que entregue el contenido a través de capacidades de texto a vídeo desde guion, asegurando que estos "vídeos de éxito del cliente" sean accesibles e inclusivos a nivel global.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Instrucciones para la Entrega de Clientes

Empodera a tus clientes con vídeos instructivos claros, atractivos y potenciados por IA que agilizan el proceso de entrega y mejoran su experiencia general.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza todo el proceso de entrega paso a paso en un guion conciso. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en vídeos instructivos dinámicos.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una variedad de avatares de IA profesionales para articular claramente cada instrucción. Esto asegura una presentación consistente y atractiva para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora la claridad y refuerza tu marca incorporando medios personalizados, grabaciones de pantalla o logotipos de la empresa. Utiliza los controles de marca de HeyGen para mantener un aspecto profesional y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos educativos para clientes añadiendo subtítulos automáticos para accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos de Entrega Complejos

.

Desglosa las instrucciones complejas de entrega de clientes en vídeos fácilmente digeribles y visualmente claros, mejorando la comprensión y reduciendo errores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos educativos para clientes?

HeyGen permite a las empresas crear rápidamente vídeos educativos para clientes atractivos y potenciados por IA, utilizando avatares de IA realistas y plantillas profesionales. Esto agiliza significativamente el proceso de producción de vídeos instructivos de alta calidad, asegurando contenido consistente y actualizado para tu audiencia.

¿Qué tipos de vídeos de formación se pueden producir con la plataforma de HeyGen?

HeyGen facilita la creación de una amplia gama de vídeos de formación, incluyendo vídeos de incorporación de clientes, formación en servicio al cliente, tutoriales de productos y vídeos instructivos. Puedes mejorar estos vídeos con personalización, grabaciones de pantalla y plantillas profesionales, haciendo el aprendizaje más efectivo y atractivo.

¿Ofrece HeyGen soluciones para crear vídeos instructivos multilingües?

Sí, HeyGen proporciona un sólido soporte para crear vídeos multilingües, permitiéndote llegar a una audiencia global con tu contenido instructivo. Sus avatares de IA pueden entregar mensajes en varios idiomas, asegurando una traducción efectiva de vídeos y una amplia educación al cliente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos instructivos personalizados para los usuarios?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de vídeos instructivos personalizados adaptados a las necesidades individuales de los usuarios, mejorando la educación del cliente. Al utilizar avatares de IA, puedes entregar mensajes dirigidos que resuenen más profundamente, mejorando la satisfacción del usuario y la adopción del producto.

