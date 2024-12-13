HeyGen apoya el cumplimiento de diversas preferencias de usuario a través de varias opciones de personalización, incluyendo diferentes avatares de AI, generación de voz en off en múltiples idiomas, y la capacidad de añadir subtítulos y leyendas. Esto ayuda a las empresas a crear contenido de vídeo atractivo que refleje la opinión del cliente, asegurando un mayor alcance y mejor compromiso para productos digitales.