Crea Vídeos de Formación sobre Datos de Clientes al Instante
Aumenta las tasas de finalización y CSAT. Transforma tus guiones de formación sobre datos de clientes en vídeos atractivos utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de demostración de 2 minutos dirigido a departamentos de formación internacionales y equipos globales de servicio al cliente, ilustrando el poder de HeyGen para vídeos de formación en servicio al cliente. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y multilingüe, con transiciones fluidas y visuales atractivos que expliquen conceptos complejos. Enfatiza las funciones de Traducción con un solo clic y locución de IA de HeyGen para lograr una localización efectiva para audiencias diversas, superando las barreras del idioma sin esfuerzo.
Produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a científicos de datos y especialistas en formación de TI, demostrando el proceso simplificado de creación de vídeos con IA. El vídeo debe tener un estilo visual explicativo con gráficos animados integrados, complementado por la voz de un presentador de IA seguro. Muestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen, combinadas con su capacidad de texto a vídeo desde un guion, pueden acelerar el desarrollo de módulos de formación de datos complejos con un avatar de IA.
Crea un vídeo de formación paso a paso de 75 segundos diseñado para nuevos empleados y personal de soporte técnico, centrándose en cómo crear vídeos de formación con máxima accesibilidad. El estilo visual debe ser claro y de apoyo, utilizando un presentador de IA amigable y un tono de audio fácil de seguir. Destaca las robustas funciones de generación de locuciones y subtítulos/captions automáticos de HeyGen, asegurando que todos los aprendices puedan comprender eficazmente el contenido relacionado con los datos de clientes, independientemente de su estilo de aprendizaje o entorno.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Crea y localiza fácilmente vídeos de formación en servicio al cliente para educar a una audiencia global diversa.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora las tasas de finalización y las puntuaciones de CSAT desarrollando vídeos de formación sobre datos de clientes altamente atractivos con presentadores de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en servicio al cliente?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación en servicio al cliente de manera eficiente aprovechando la creación de vídeos con IA. Puedes transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA y locuciones de IA realistas, reduciendo significativamente las complejidades de producción tradicionales.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos de formación realistas?
HeyGen ofrece soluciones avanzadas impulsadas por IA, incluyendo diversos presentadores de IA y tecnología sofisticada de locución de IA, para asegurar que tus vídeos de formación sean realistas y profesionales. Estas capacidades técnicas permiten una producción de vídeo consistente y de alta calidad sin necesidad de extensas filmaciones o actuación de voz.
¿Puede HeyGen ayudar a localizar vídeos de formación para una audiencia global?
Sí, HeyGen admite la localización de vídeos de formación con su función de Traducción con un solo clic. Esto te permite adaptar fácilmente tu contenido para audiencias globales diversas, asegurando una comunicación y alcance efectivos.
¿Ofrece HeyGen herramientas para simplificar el proceso de creación de vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación a través de funciones intuitivas como convertir un guion de vídeo en una producción completa. Con acceso a varias plantillas de vídeo y una robusta biblioteca de medios, puedes producir rápidamente contenido de calidad profesional.