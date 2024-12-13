Crea Vídeos de Formación sobre Datos de Clientes al Instante

Aumenta las tasas de finalización y CSAT. Transforma tus guiones de formación sobre datos de clientes en vídeos atractivos utilizando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de 2 minutos dirigido a departamentos de formación internacionales y equipos globales de servicio al cliente, ilustrando el poder de HeyGen para vídeos de formación en servicio al cliente. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y multilingüe, con transiciones fluidas y visuales atractivos que expliquen conceptos complejos. Enfatiza las funciones de Traducción con un solo clic y locución de IA de HeyGen para lograr una localización efectiva para audiencias diversas, superando las barreras del idioma sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a científicos de datos y especialistas en formación de TI, demostrando el proceso simplificado de creación de vídeos con IA. El vídeo debe tener un estilo visual explicativo con gráficos animados integrados, complementado por la voz de un presentador de IA seguro. Muestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen, combinadas con su capacidad de texto a vídeo desde un guion, pueden acelerar el desarrollo de módulos de formación de datos complejos con un avatar de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación paso a paso de 75 segundos diseñado para nuevos empleados y personal de soporte técnico, centrándose en cómo crear vídeos de formación con máxima accesibilidad. El estilo visual debe ser claro y de apoyo, utilizando un presentador de IA amigable y un tono de audio fácil de seguir. Destaca las robustas funciones de generación de locuciones y subtítulos/captions automáticos de HeyGen, asegurando que todos los aprendices puedan comprender eficazmente el contenido relacionado con los datos de clientes, independientemente de su estilo de aprendizaje o entorno.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación sobre Datos de Clientes

Produce rápidamente vídeos de formación atractivos e informativos para el manejo de datos de clientes, mejorando las tasas de finalización y el servicio al cliente. Aprovecha la IA para una creación eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Desarrolla contenido de formación claro y conciso sobre datos de clientes. Pega tu guion en HeyGen, utilizando su capacidad de texto a vídeo para formar la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu formación. Este presentador de IA mejorará el compromiso y asegurará una presencia profesional en pantalla para tu contenido.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo visuales relevantes, música de fondo y aplicando los controles de marca de tu empresa como logotipos y colores para que coincidan con tus directrices.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación sobre datos de clientes, ajustando la relación de aspecto si es necesario, y expórtalo. Distribuye tu formación profesional generada por IA para mejorar los resultados del servicio al cliente.

Simplifica Conceptos de Datos Complejos

Transforma datos de clientes complejos en vídeos de formación claros y comprensibles utilizando soluciones impulsadas por IA y plantillas de vídeo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en servicio al cliente?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación en servicio al cliente de manera eficiente aprovechando la creación de vídeos con IA. Puedes transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA y locuciones de IA realistas, reduciendo significativamente las complejidades de producción tradicionales.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos de formación realistas?

HeyGen ofrece soluciones avanzadas impulsadas por IA, incluyendo diversos presentadores de IA y tecnología sofisticada de locución de IA, para asegurar que tus vídeos de formación sean realistas y profesionales. Estas capacidades técnicas permiten una producción de vídeo consistente y de alta calidad sin necesidad de extensas filmaciones o actuación de voz.

¿Puede HeyGen ayudar a localizar vídeos de formación para una audiencia global?

Sí, HeyGen admite la localización de vídeos de formación con su función de Traducción con un solo clic. Esto te permite adaptar fácilmente tu contenido para audiencias globales diversas, asegurando una comunicación y alcance efectivos.

¿Ofrece HeyGen herramientas para simplificar el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación a través de funciones intuitivas como convertir un guion de vídeo en una producción completa. Con acceso a varias plantillas de vídeo y una robusta biblioteca de medios, puedes producir rápidamente contenido de calidad profesional.

