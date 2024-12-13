Crea Vídeos de Comunicación con el Cliente para Involucrar e Informar

Transforma tu texto en vídeos de comunicación con el cliente profesionales al instante usando voz en off de IA para aumentar el compromiso y la eficiencia.

521/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de servicio al cliente informativo de 45 segundos que responda rápidamente a una pregunta frecuente sobre tu producto o servicio, con el objetivo de reducir las consultas de soporte. Este vídeo está destinado a clientes que buscan soluciones rápidas a problemas comunes. Emplea un estilo visual claro y directo con superposiciones de texto útiles en pantalla, acompañado de una voz en off de IA calmada y tranquilizadora generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad con Subtítulos/captions.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de comunicación con el cliente de 30 segundos para anunciar una actualización importante de producto o lanzamiento de característica para tu base de clientes existente. Este vídeo debe resaltar cómo la mejora mejora su experiencia con un estilo visual dinámico y moderno, utilizando gráficos en movimiento vibrantes y una entrega segura. La funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen puede crear esto fácilmente, mejorado con visuales relevantes de su biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina crear un inspirador fragmento de testimonio en vídeo de 60 segundos que muestre vívidamente la historia de éxito de un cliente, demostrando el impacto real de tu solución a clientes potenciales. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y cálido, centrándose en una narración convincente con una música de fondo sutil y edificante, permitiendo la personalización de elementos de vídeo y una entrega impactante utilizando los avatares de IA de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Comunicación con el Cliente

Involucra a tus clientes de manera efectiva con vídeos potenciados por IA, simplificando mensajes complejos y mejorando tu experiencia de cliente con facilidad.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o pega tu guion existente para comenzar. Las "Plantillas y escenas" de HeyGen proporcionan un inicio rápido para cualquier necesidad de comunicación.
2
Step 2
Añade tus Visuales y Voz
Personaliza tu vídeo añadiendo un "avatar de IA" para presentar tu mensaje, o sube tus propios medios para alinearlos perfectamente con la voz y visuales de tu marca.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional y Accesibilidad
Asegura claridad y alcance generando "Subtítulos/captions" automáticamente. También puedes crear versiones multilingües con voces en off de IA para conectar con audiencias diversas.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Prepara tu vídeo terminado para cualquier plataforma utilizando las opciones de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, asegurando que tu comunicación con el cliente luzca perfecta en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Incorporación y Educación de Clientes

.

Desarrolla vídeos de incorporación completos y cursos educativos para guiar eficientemente a nuevos clientes y mejorar la adopción del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de comunicación con el cliente atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de comunicación con el cliente profesionales de manera rápida y eficiente. Utiliza presentadores de IA y una amplia gama de plantillas de vídeo para producir visuales atractivos y un producto final pulido que resuene con tu audiencia.

¿Qué tipo de vídeos de servicio al cliente puedo hacer con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente diversos vídeos de servicio al cliente, incluidos vídeos instructivos, guías de solución de problemas y vídeos de incorporación. Mejora la experiencia de tus clientes proporcionando contenido claro, conciso y útil utilizando nuestras herramientas de creación de vídeos de IA.

¿Puedo personalizar los testimonios en vídeo creados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite personalizar completamente los testimonios en vídeo para alinearlos perfectamente con tu marca. Incorpora tus logotipos, colores de marca y crea guiones de vídeo únicos para asegurar autenticidad y un toque personalizado para tus vídeos de historias de clientes.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación en servicio al cliente?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación en servicio al cliente efectivos a través de avatares de IA y funcionalidad de texto a vídeo. Desarrolla contenido rico, multilingüe y escenarios de juego de roles dinámicos sin producción compleja, ayudándote a crear vídeos de formación en servicio al cliente atractivos de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo