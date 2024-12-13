Crea Vídeos de Anuncios para Clientes con Facilidad

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales para campañas de marketing y comunicaciones internas utilizando el texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de anuncio cálido y profesional de 60 segundos para compartir un hito significativo de la empresa con todos tus clientes y posibles clientes. Utiliza visuales inspiradores y música orquestal ligera, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un aspecto pulido y asegurando la accesibilidad con subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Informa a los clientes sobre una próxima mejora del servicio o mantenimiento programado con un vídeo de anuncio al cliente conciso de 30 segundos. Emplea un estilo visual y de audio tranquilizador y claro con música de fondo calmada para generar confianza entre los usuarios afectados, potenciado por el texto a vídeo de HeyGen desde el guion y optimizado para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un llamativo vídeo de anuncio promocional de 15 segundos para seguidores en redes sociales y nuevos prospectos, destacando una oferta especial o evento. Diseña un estilo visual dinámico acompañado de música emocionante y de tendencia, utilizando la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas y escenas personalizables para captar rápidamente la atención y fomentar el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Anuncios para Clientes

Crea vídeos de anuncios para clientes convincentes sin esfuerzo. Aprovecha la AI y herramientas intuitivas para informar y atraer a tu audiencia con resultados profesionales.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Escribe tu Guion
Selecciona de una biblioteca de "plantillas de vídeos de anuncios" profesionales para comenzar rápidamente tu proyecto, o comienza con un lienzo en blanco y utiliza la capacidad de "texto a vídeo desde guion" de la plataforma para delinear tu mensaje.
2
Step 2
Añade tu Mensaje y Visuales
Da vida a tu mensaje añadiendo texto y seleccionando un "avatar de AI" para presentar tu anuncio. Incorpora los elementos de tu marca para "personalizar el vídeo" y lograr un aspecto coherente.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Mejora tu vídeo con una "generación de voz en off" de alta calidad desde tu guion, asegurando claridad e impacto. Añade subtítulos dinámicos para hacer tu mensaje accesible y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo y utiliza el "cambio de relación de aspecto y exportaciones" para adaptarlo a diferentes plataformas. "Descarga y comparte" tu anuncio para clientes a través de todos tus canales de marketing y redes sociales.

Casos de Uso

Anuncia Historias de Éxito de Clientes

Produce vídeos inspiradores con AI para anunciar y celebrar el éxito de los clientes, generando confianza y mostrando valor a los prospectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncios atractivos para clientes?

HeyGen te permite producir sin esfuerzo vídeos de anuncios profesionales utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeos de anuncios y personalízalas para que se ajusten al mensaje de tu marca para una comunicación impactante con los clientes.

¿Ofrece HeyGen plantillas para varios tipos de vídeos de anuncios?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeos de anuncios adecuadas para actualizaciones de productos, noticias de la empresa y más. Personaliza fácilmente estas plantillas con tu marca, medios y guion para hacer vídeos profesionales únicos para tu mensaje.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para crear vídeos de anuncios?

Las características de AI de HeyGen simplifican el proceso de redacción del guion y generación de voz en off para tus vídeos de anuncios. Nuestra plataforma te permite transformar texto directamente en un vídeo cautivador con avatares de AI, asegurando un producto final pulido.

¿Puedo personalizar el estilo visual de mis vídeos de anuncios en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te da control total para personalizar elementos del vídeo como la marca, el fondo y las proporciones. Asegúrate de que tus vídeos de anuncios sean profesionales y estén perfectamente alineados con la identidad visual de tu empresa para una comunicación efectiva.

