Crea Vídeos de Defensa del Cliente que Generen Confianza y Ventas

Convierte historias auténticas de clientes en poderosos activos de marketing. Genera rápidamente testimonios en vídeo convincentes con los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para consumidores generales y seguidores en redes sociales, se necesita un vídeo de testimonio de cliente de 30 segundos, con un avatar de AI ofreciendo una reseña auténtica. El estilo visual y de audio de este vídeo debe ser animado, moderno e incorporar una música dinámica para captar la atención rápidamente. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para dar vida a la voz de tu cliente sin necesidad de grabaciones en vivo.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo de retroalimentación del cliente de 45 segundos, explicando cómo tu solución resolvió un problema significativo, sería ideal para usuarios que consideran el producto y equipos internos de atención al cliente. Su estilo visual debe ser empático y orientado a la solución, usando texto en pantalla para resaltar los puntos clave. Asegura accesibilidad y claridad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo energético de 50 segundos demostrando la aplicación práctica para defensores de la marca y potenciales nuevos clientes, simulando un escenario de 'cómo lo usamos'. El estilo visual debe ser atractivo e informal, incorporando escenas variadas y transiciones visuales para mantener a los espectadores enganchados. Mejora el proceso de producción usando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa dinámica.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Defensa del Cliente

Convierte experiencias auténticas de clientes en poderosos testimonios visuales que generen confianza y crecimiento para tu marca, de manera fácil y eficiente.

1
Step 1
Selecciona a tus Defensores y Redacta su Historia
Identifica historias de clientes convincentes y estructura sus narrativas. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente tu narrativa preparada en una base de vídeo.
2
Step 2
Produce Visuales Atractivos con AI
Da vida a tu historia eligiendo entre varios avatares de AI para representar la voz de tu cliente, asegurando una presencia en pantalla profesional y consistente sin necesidad de filmaciones complejas.
3
Step 3
Pulir y Marcar tu Mensaje
Mejora el impacto del vídeo aplicando la identidad única de tu marca usando los controles de marca de HeyGen, añadiendo logotipos, colores y música de fondo para alinearse con la estética de tu marketing.
4
Step 4
Distribuye tus Vídeos de Defensa
Optimiza tu vídeo de defensa terminado para varias plataformas. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que tu historia de cliente convincente se vea perfecta en redes sociales, sitios web o presentaciones.

Crea Anuncios de Defensa de Alto Impacto

Aprovecha la AI para producir potentes anuncios en vídeo basados en testimonios que resuenen con el público objetivo y aumenten significativamente las tasas de conversión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de defensa del cliente?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos auténticos de defensa del cliente y testimonios utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto elimina las complejidades tradicionales de producción de vídeo, facilitando la recopilación y exhibición de historias de clientes convincentes de manera eficiente.

¿Puede HeyGen apoyar vídeos de defensa del cliente B2B para campañas de marketing?

Absolutamente, HeyGen es ideal para vídeos de defensa del cliente B2B, permitiendo a las empresas crear historias de clientes convincentes que resuenen con su público objetivo. Aprovecha los controles de marca de HeyGen para asegurar la consistencia en todas tus campañas de marketing y canales de redes sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar vídeos de testimonios de clientes de alta calidad?

HeyGen proporciona características como avatares de AI profesionales, generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos para ayudarte a producir vídeos de gran calidad. También puedes editar y pulir tus testimonios de clientes con acceso a una biblioteca de medios y varias plantillas.

¿Facilita HeyGen la distribución efectiva de historias de clientes en diferentes plataformas?

Sí, HeyGen te permite adaptar fácilmente tus historias de clientes para diversas campañas de marketing y plataformas de redes sociales mediante el cambio de tamaño de aspecto y diversas opciones de exportación. Esto asegura que tus valiosos comentarios de clientes y contenido generado por usuarios lleguen al público más amplio.

