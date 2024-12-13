Crea Vídeos de Transformación Cultural para un Equipo Más Fuerte
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo corto de 60 segundos dirigido a una fuerza laboral global y a nuevos empleados para Promover la Inclusión y la Diversidad en tu organización. Emplea imágenes diversas con paletas de colores cálidos y una narración clara y serena para transmitir los valores de tu empresa. Aprovecha la función de generación de locuciones de HeyGen para asegurar una experiencia de audio profesional e inclusiva para todos los espectadores, fomentando un verdadero sentido de pertenencia global.
Desarrolla un vídeo impactante de 30 segundos para líderes de equipo y gestores de proyectos, específicamente diseñado para Mejorar la Colaboración en el Equipo dentro del lugar de trabajo. La presentación visual debe incorporar gráficos en movimiento dinámicos e infografías informativas, acompañados de una locución concisa y motivadora. Este vídeo atractivo debe generarse fácilmente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, transformando ideas escritas en narrativas visuales convincentes.
Elabora un vídeo corporativo de 50 segundos sobre la cultura empresarial, destinado tanto a empleados como a partes interesadas externas, que tiene como objetivo Destacar Proyectos de Sostenibilidad y reforzar los valores fundamentales de la empresa. La estética visual debe estar inspirada en la naturaleza con temas de responsabilidad social corporativa, entregado con un tono auténtico, positivo y responsable. Asegura la máxima accesibilidad e impacto integrando la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo el mensaje claro para todas las audiencias.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora el Compromiso en la Formación Cultural.
Utiliza avatares de IA y vídeos atractivos para transmitir nuevos valores y prácticas culturales, aumentando significativamente la participación de los empleados y la retención del conocimiento.
Crea Comunicaciones Culturales Inspiradoras.
Desarrolla vídeos motivacionales con IA para comunicar eficazmente nuevos valores de la empresa, inspirar cambios de comportamiento positivos y fomentar una cultura laboral unificada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de transformación cultural atractivos?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de transformación cultural impactantes utilizando herramientas avanzadas impulsadas por IA y avatares de IA realistas. Esto permite comunicar eficazmente los valores de la empresa y fomentar una cultura positiva para Aumentar el Compromiso de los Empleados sin esfuerzo.
¿Qué características ofrece HeyGen para promover la inclusión y la diversidad dentro de una organización?
HeyGen proporciona avatares de IA diversos y capacidades robustas de doblaje multilingüe, permitiendo a las organizaciones Promover la Inclusión y la Diversidad creando vídeos atractivos accesibles para una fuerza laboral global. Además, los subtítulos generados automáticamente aseguran que el contenido sea inclusivo para todos los espectadores.
¿Puede HeyGen mejorar la colaboración en equipo y el compromiso de los empleados?
Absolutamente, la plataforma intuitiva de HeyGen facilita la producción de Testimonios de Empleados y comunicaciones internas que Mejoran la Colaboración en el Equipo y Aumentan el Compromiso de los Empleados. Al crear vídeos personalizados y atractivos, las organizaciones pueden fomentar un sentido más fuerte de comunidad y propósito compartido.
¿Qué herramientas impulsadas por IA utiliza HeyGen para una producción de vídeo eficiente?
HeyGen aprovecha herramientas de vanguardia impulsadas por IA como la generación de texto a vídeo, avatares de IA personalizables y doblaje inteligente de IA para agilizar la creación de vídeos. Esto permite a los usuarios producir rápidamente vídeos profesionales de transformación cultural con características como subtítulos generados automáticamente y texto en pantalla.