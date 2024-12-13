Crea Vídeos de Principios Culturales Sin Esfuerzo

Muestra los valores de la empresa y fomenta la retención de empleados transformando guiones en vídeos culturales atractivos con la función de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para empleados actuales que destaque historias de retención de empleados y experiencias compartidas. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual y auditivo auténtico, estilo entrevista, mostrando a miembros reales del equipo discutiendo sus contribuciones y cómo los principios de la empresa fomentan un ambiente positivo. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions y mejora la narrativa con material de apoyo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para audiencias externas, socios potenciales y seguidores en redes sociales, mostrando un aspecto clave de tu cultura corporativa. Esta pieza atractiva debe presentar cortes rápidos, música de fondo animada y gráficos modernos para cautivar a los espectadores y amplificar tu marca empleadora. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos específicamente para la incorporación de nuevos empleados, delineando claramente dos principios culturales esenciales. El estilo visual debe ser claro, informativo e ilustrativo, incorporando potencialmente elementos animados o visuales tipo infografía para explicar ideas complejas. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y coherencia en el mensaje, complementado por una generación de voz en off amigable.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Principios Culturales

Muestra la cultura y valores únicos de tu empresa con contenido de vídeo atractivo que atrae y retiene a los mejores talentos.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Historia
Redacta guiones o captura narrativas auténticas que reflejen el espíritu de tu empresa. Aprovecha la función de texto a vídeo desde el guion para convertir fácilmente tus ideas en visuales atractivos, proporcionando la base para tus vídeos de principios culturales.
2
Step 2
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona una plantilla profesional de la biblioteca de plantillas y escenas que se alinee con la estética de tu marca. Esto proporciona una base estructurada para construir vídeos de cultura de empresa impactantes.
3
Step 3
Aplica los Elementos de tu Marca
Mejora tu vídeo aplicando la identidad única de tu empresa. Utiliza controles de marca (logo, colores) para asegurar la consistencia y reforzar tu marca empleadora a lo largo de la producción.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu creación y prepárala para su distribución. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para varias plataformas, apoyando tu proceso de reclutamiento y comunicación más amplia.

Comunica los Valores Fundamentales Efectivamente

Crea vídeos inspiradores de principios culturales que articulen claramente los valores de la empresa, motivando a los empleados y reforzando un ambiente de trabajo positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de cultura corporativa?

HeyGen permite a las empresas crear rápidamente vídeos atractivos de cultura corporativa utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto ayuda a comunicar los valores de la empresa de manera efectiva y a mejorar tu marca empleadora a través de contenido visual dinámico.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para los vídeos de reclutamiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento impactantes y testimonios de empleados transformando texto en narrativas visuales atractivas. Puedes mostrar fácilmente historias auténticas de empleados para atraer a los mejores talentos y optimizar tu proceso de reclutamiento.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar la producción de vídeos de cultura de empresa?

Sí, HeyGen actúa como una plataforma robusta de producción de vídeos, permitiéndote escalar la creación de vídeos de cultura de empresa con eficiencia. Utiliza plantillas personalizables, controles de marca y funciones de edición automática para mantener la consistencia y calidad en todas tus comunicaciones.

¿HeyGen apoya una mayor retención de empleados y la incorporación?

HeyGen apoya efectivamente la retención de empleados y agiliza la incorporación permitiendo la rápida creación de vídeos culturales atractivos. Comparte fácilmente los valores de la empresa y las historias de los empleados, fomentando un fuerte sentido de comunidad y conexión desde el principio.

