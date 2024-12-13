Crea Vídeos de Orientación Cultural para Involucrar a Nuevos Empleados

Involucra a nuevos empleados y muestra la cultura de tu empresa con vídeos dinámicos de incorporación, impulsados por los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de cultura de estilo 'un día en la vida' de 60 segundos dirigido a candidatos potenciales y empleados actuales, mostrando nuestra vibrante cultura laboral con visuales profesionales e inclusivos y una pista de audio inspiradora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para narrar el compromiso de la empresa con la participación y el crecimiento de los empleados, proporcionando una visión auténtica de nuestro entorno.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación conciso de 30 segundos para nuevos miembros del equipo, que describa consejos rápidos esenciales para navegar nuestro proceso de incorporación, presentado con gráficos enérgicos y un estilo visual limpio y minimalista. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para crear eficientemente un contenido de vídeo pulido que asegure que todos los nuevos empleados reciban una introducción coherente y atractiva a sus roles.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de 90 segundos que profundice en la cultura de nuestra empresa, dirigido a todos los empleados y partes interesadas externas, empleando un estilo visual cinematográfico con imágenes diversas y auténticas, acompañado de una partitura musical calmante. Este 'vídeo de cultura' puede mejorarse con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando visuales de alta calidad y relevantes que reflejen verdaderamente nuestros valores únicos y fomenten un sentido de pertenencia entre los nuevos empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación Cultural

Da la bienvenida a los nuevos miembros del equipo de manera efectiva creando vídeos de orientación cultural atractivos y alineados con la marca que muestren el espíritu y los valores únicos de tu empresa.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza tus mensajes clave y valores de la empresa. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu guion escrito directamente en contenido hablado convincente para tus vídeos de orientación.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de AI y plantillas profesionales. Asegúrate de que tu vídeo incluya visuales inclusivos que reflejen la diversa fuerza laboral y cultura de tu empresa.
3
Step 3
Refina Tu Mensaje
Mejora la claridad y el compromiso añadiendo música de fondo y subtítulos automáticos a tu vídeo, asegurando que la incorporación de nuevos empleados con un vídeo sea impactante y accesible.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Aplica el logo y los colores de tu marca utilizando controles de marca para mantener la coherencia. Luego, exporta tu contenido de vídeo pulido en varios formatos de aspecto para compartirlo sin problemas en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida e Inspiración Cultural

Elabora vídeos impactantes para comunicar efectivamente la cultura y los valores únicos de tu empresa, inspirando a nuevos empleados y fomentando un fuerte sentido de pertenencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación cultural atractivos para nuevos empleados?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos de orientación cultural dinámicos para nuevos empleados utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza el proceso de incorporación, asegurando una entrega coherente y profesional de la cultura de tu empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que nuestros vídeos de orientación reflejen la cultura única de nuestra empresa?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa directamente en tus vídeos de orientación. Utiliza plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios para capturar perfectamente la cultura de tu lugar de trabajo y mejorar el compromiso de los empleados.

¿Puede HeyGen producir vídeos de formación pulidos de manera eficiente sin experiencia extensa en producción de vídeo?

Absolutamente. HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación pulidos a través de la conversión intuitiva de texto a vídeo y plantillas listas para usar. Puedes generar voces en off profesionales y añadir subtítulos, eliminando la necesidad de experiencia compleja en producción de vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de visuales inclusivos para el proceso de incorporación de empleados?

HeyGen ofrece diversos avatares de AI y generación integral de subtítulos, permitiéndote crear visuales inclusivos que resuenen con todos los nuevos empleados. Esto asegura que tu proceso de incorporación sea accesible y acogedor para todos.

