Crea Vídeos de Impacto de RSC que Generen un Cambio Real

Transforma tus guiones en vídeos de RSC atractivos, mejorando la reputación de tu marca y alcanzando audiencias más amplias con la fácil conversión de texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo empático de responsabilidad social corporativa de 60 segundos para empleados y miembros de la comunidad local, enfatizando la narración convincente a través de una paleta de colores cálidos y visuales impulsados por entrevistas. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a voces auténticas de la comunidad, complementado con música de fondo esperanzadora y subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico vídeo de RSC de 30 segundos para el público en general y los medios, destacando los resultados medibles del programa para mejorar la reputación de la marca. El estilo visual y de audio debe estar basado en datos con gráficos limpios, música animada y narración clara, aprovechando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un aspecto profesional al crear vídeos de impacto de RSC.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra una iniciativa interna de RSC con un vídeo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados y equipos internos, enfocándose en el compromiso de la empresa con prácticas éticas. Emplea una estética corporativa moderna y visuales atractivos con un presentador avatar de IA amigable, creado con los avatares de IA de HeyGen, para guiar a los espectadores a través del proceso con audio claro, detallando el viaje de producción de vídeos de RSC.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Impacto de RSC

Produce vídeos de responsabilidad social corporativa atractivos de manera eficiente, mejorando la reputación de tu marca y comunicando tu impacto con precisión.

1
Step 1
Crea tu Guion y Escena
Esboza tu historia de RSC escribiendo un guion detallado. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde el guion" de HeyGen para transformar tu narrativa en una base visual, enfocándote en una narración clara.
2
Step 2
Elige tus Presentadores de IA
Selecciona de una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu mensaje con autenticidad. Puedes personalizar su apariencia y voz para alinearlos con tu narrativa de responsabilidad social corporativa.
3
Step 3
Refina y Marca tu Vídeo
Mejora tu vídeo con la identidad única de tu marca. Aplica tu logo, colores y otros elementos visuales usando "Controles de marca (logo, colores)" para asegurar la consistencia y fortalecer la reputación de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Impacto
Finaliza tu vídeo de RSC impactante preparándolo para varias plataformas. Usa "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para redes sociales y otros canales de marketing, maximizando tu alcance y distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de RSC

Produce vídeos de IA atractivos para resaltar efectivamente los resultados positivos y las historias de éxito de tus programas de RSC e iniciativas comunitarias.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de RSC impactantes con facilidad?

HeyGen te permite crear vídeos de RSC impactantes transformando tus guiones en historias visuales atractivas. Utiliza plantillas de vídeo impulsadas por IA y escenas de vídeo personalizables para dar vida a tus iniciativas de responsabilidad social corporativa sin necesidad de edición compleja.

¿Qué características ofrece HeyGen para una narración convincente en vídeos de RSC?

HeyGen proporciona avatares de IA, generación de locuciones y una extensa biblioteca de medios para mejorar la producción de tus vídeos de RSC. Estas herramientas permiten una narración dinámica, ayudando a construir la reputación de tu marca y comunicar efectivamente tu mensaje.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de mis vídeos de responsabilidad social corporativa?

Absolutamente, HeyGen simplifica la producción de vídeos de RSC a través de sus funciones impulsadas por IA, incluyendo la conversión de texto a vídeo desde el guion y plantillas listas para usar. Esto te permite generar contenido de alta calidad rápidamente para marketing y distribución en redes sociales.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en mis vídeos de impacto de RSC?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos de RSC. Las escenas y plantillas de vídeo personalizables aseguran que el mensaje de tu marca se presente de manera consistente y profesional, fortaleciendo la reputación de tu marca.

