Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización conciso de 30 segundos dirigido a los equipos de proyecto existentes y a la dirección para agilizar las actualizaciones del proyecto y mantener una coordinación efectiva del equipo. El estilo visual debe ser dinámico y basado en datos, utilizando texto a vídeo desde el guion para resaltar rápidamente los puntos de progreso, complementado con subtítulos claros para accesibilidad en diversos entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo de formación de 90 segundos diseñado para empleados que aprenden nuevos procesos, mejorando la colaboración entre funciones al asegurar una comprensión consistente entre departamentos. Emplea un estilo visual instructivo y claro, aprovechando plantillas y escenas predefinidas para la estructura e incorporando visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar pasos complejos de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo resumen dinámico de 45 segundos para todos los empleados y líderes de la empresa, diseñado para mejorar la comunicación sobre logros trimestrales y objetivos estratégicos. La creación del vídeo debe presentar un estilo visual inspirador y profesional, utilizando música de fondo animada y una generación de voz en off profesional, con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones que aseguren una visualización óptima en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Coordinación entre Equipos

Mejora sin esfuerzo la colaboración entre funciones y agiliza las actualizaciones de proyectos con vídeos profesionales y atractivos, asegurando una comunicación clara en todos los equipos.

1
Step 1
Crea desde una Plantilla
Comienza tu vídeo de coordinación entre equipos seleccionando una plantilla profesional para estructurar rápidamente tu mensaje y agilizar la creación.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce tu texto para generar instantáneamente escenas narradas, transformando tus actualizaciones escritas en contenido de vídeo claro y atractivo para la colaboración entre funciones.
3
Step 3
Añade Subtítulos
Añade automáticamente subtítulos precisos a tu vídeo, asegurando que tus mensajes de coordinación sean accesibles y comprendidos por todos los miembros del equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con las proporciones adecuadas y expórtalo, integrando sin problemas actualizaciones claras de proyectos en tu flujo de trabajo de coordinación del equipo.

Mejora la Comunicación Interna y la Alineación

Produce vídeos atractivos para anuncios a nivel de empresa, visión o mensajes motivacionales, fomentando la unidad y coordinación entre equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la colaboración entre funciones y la coordinación del equipo?

HeyGen permite a los equipos crear vídeos de coordinación entre equipos, mejorando la comunicación y agilizando las actualizaciones de proyectos. Su intuitivo creador de vídeos en línea simplifica la creación de vídeos, fomentando una mejor colaboración entre funciones en los departamentos.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en el proceso de creación de vídeos de HeyGen?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo desde el guion para transformar contenido escrito en vídeos atractivos. Los usuarios pueden generar voces en off profesionales y producir vídeos de alta calidad sin necesidad de equipos complejos.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de vídeos empresariales de manera eficiente?

Sí, HeyGen funciona como un versátil creador de vídeos en línea, ideal para crear vídeos explicativos, vídeos de formación y más. Con una rica biblioteca de plantillas de vídeo, los usuarios pueden producir rápidamente contenido de vídeo profesional, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en el contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. Esto, combinado con características como subtítulos automáticos y soporte de biblioteca de medios/stock, asegura una comunicación profesional y acorde a la marca.

