Crea Vídeos de Segmentación CRM Sin Esfuerzo Ahora

Entrega correos electrónicos en vídeo personalizados a gran escala. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para conectar profundamente con cada segmento de contacto, aumentando el compromiso y las conversiones.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo profesional de 90 segundos que muestre cómo crear campañas de correo electrónico en vídeo personalizadas para segmentos CRM distintos, aprovechando los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen. Este vídeo está dirigido a profesionales de marketing experimentados y gestores de CRM, presentando visuales elegantes y basados en datos con un tono atractivo y seguro para resaltar el poder de la remezcla basada en segmentos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial técnico de 2 minutos sobre la integración de campos personalizados de tu CRM para generar vídeos personalizados dinámicos, utilizando el Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y escenas personalizables. Diseñado para administradores de CRM y especialistas en marketing técnico, el vídeo contará con visuales detallados de grabación de pantalla y una voz en off precisa y experta para explicar los matices del uso de datos de contacto en la creación de vídeos avanzados de segmentación CRM.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional convincente de 45 segundos que ilustre cómo las plantillas y escenas de HeyGen y los avatares de IA simplifican la rápida creación de múltiples vídeos personalizados para diferentes etapas del recorrido del cliente. Este vídeo inspirador y de ritmo rápido, con una voz en off enérgica, está dirigido a especialistas en marketing de nivel medio y equipos de ventas que buscan escalar sus esfuerzos de contenido en vídeo para mejorar el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Segmentación CRM

Aumenta el compromiso y entrega mensajes dirigidos creando contenido de vídeo personalizado para cada uno de tus segmentos de CRM utilizando las potentes funciones de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona Tus Segmentos de Audiencia
Comienza definiendo tus grupos objetivo basándote en los datos de tu CRM. Este primer paso crucial asegura que entiendas la segmentación de tu audiencia para crear contenido verdaderamente personalizado dentro de HeyGen.
2
Step 2
Elige una Plantilla de Vídeo
Explora la extensa biblioteca de HeyGen para seleccionar entre varias plantillas de vídeo. Estas plantillas proporcionan una base profesional para tus vídeos de segmentación CRM, adaptadas a diferentes objetivos de campaña.
3
Step 3
Añade Contenido Personalizado
Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para personalizar tu mensaje para cada segmento. Inyecta texto dinámico y adapta el guion para crear experiencias de correo electrónico en vídeo altamente relevantes y personalizadas.
4
Step 4
Exporta e Integra Tus Vídeos
Genera y descarga tus vídeos personalizados, eligiendo entre varios formatos de aspecto. Integra fácilmente estos vídeos de alta calidad en tu plataforma de automatización de marketing para una entrega dirigida y un impacto máximo.

Casos de Uso

Distribución de Contenido Personalizado

Crea y distribuye rápidamente contenido de vídeo específico para segmentos a través de plataformas sociales y correo electrónico para un mayor compromiso.

Preguntas Frecuentes

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de segmentación CRM?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos personalizados para segmentos específicos de CRM aprovechando los avatares de IA y un potente generador de texto a vídeo. Esto permite la remezcla de contenido basada en segmentos, asegurando que cada segmento de contacto reciba contenido altamente personalizado.

¿Cómo facilita HeyGen el correo electrónico en vídeo personalizado para segmentos específicos de CRM?

HeyGen te permite integrar sin problemas vídeos personalizados en tus campañas de marketing por correo electrónico. Al utilizar datos de contacto y campos personalizados, HeyGen permite la remezcla dinámica de contenido, asegurando que la personalización de tus correos electrónicos en vídeo resuene profundamente con cada segmentación de audiencia.

¿Son adecuadas las plantillas de vídeo de HeyGen para crear campañas diversas de segmentación CRM?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo versátiles diseñadas específicamente para apoyar diversas campañas de marketing. Estas plantillas te permiten generar rápidamente vídeos de alta calidad y adaptar contenido personalizado para varios segmentos de CRM, mejorando los puntos de contacto en el recorrido del cliente.

¿Cómo mejora el Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen los vídeos de segmentación CRM?

El Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA para transformar tus guiones en vídeos dinámicos de manera eficiente. Esta capacidad técnica agiliza la creación de vídeos personalizados, permitiéndote escalar tus vídeos de segmentación CRM con facilidad y consistencia.

