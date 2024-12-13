crear videos de crisis pr: IA para Respuesta Rápida

Domina tu respuesta a crisis con videos profesionales creados rápidamente usando los avatares de IA de HeyGen.

456/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video urgente de anuncio público de 45 segundos para clientes y partes interesadas afectadas, sirviendo como una Respuesta en Tiempo Real durante una situación emergente. El video debe adoptar un estilo visual y de audio empático pero directo, con un tono sincero del Actor de Voz de IA que transmita información crítica, destacando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación interna conciso de 30 segundos sobre los pasos iniciales para Videos de Gestión de Crisis, dirigido a todos los empleados de la empresa. Este video requiere un estilo visual claro e instructivo con gráficos simples y texto en pantalla, acompañado de una voz neutral y orientadora, mostrando cómo HeyGen puede generar videos efectivos a partir de un simple Texto a video desde un guion.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video transparente de disculpa pública y actualización de 50 segundos para el público en general, enfocándose en reconstruir la confianza en las relaciones públicas. El estilo visual debe ser sincero y directo, utilizando un fondo neutral con un avatar de IA que exprese responsabilidad, asegurando una alta visibilidad de los Subtítulos/captions de HeyGen para una máxima Accesibilidad entre diversas audiencias.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Crisis PR

Produce rápidamente videos de comunicación de crisis impactantes con avatares de IA profesionales y herramientas de despliegue rápido, asegurando que tu mensaje llegue a las audiencias de manera clara y efectiva.

1
Step 1
Crea la base de tu video de crisis
Comienza redactando tu mensaje crítico o pegando un guion existente en HeyGen. Aprovecha la capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen para transformar instantáneamente tu texto en un guion gráfico de video, sentando las bases para una respuesta rápida a la crisis.
2
Step 2
Selecciona tu portavoz de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar a tu organización. Selecciona un avatar que encarne el tono y profesionalismo requeridos para tu comunicación de crisis, asegurando una presencia visual creíble y consistente.
3
Step 3
Mejora tu mensaje con claridad
Utiliza la "generación de voz en off" de HeyGen para añadir una voz clara y consistente a tu video. Ajusta el tono y la emoción para alinearlos con tu mensaje, asegurando que tu audiencia reciba la información con la gravedad adecuada.
4
Step 4
Exporta y comparte tu declaración
Una vez finalizado, utiliza la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para descargar rápidamente tu video de crisis PR en varios formatos. Distribuye tu mensaje a través de las plataformas relevantes para lograr un alcance oportuno y amplio.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunicación de Crisis Global Multilingüe

.

Expande el alcance de tus mensajes de crisis a nivel mundial utilizando la generación de video multilingüe impulsada por IA, asegurando una comunicación amplia e inclusiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen acelerar la creación de videos de crisis PR?

HeyGen permite a las organizaciones crear Videos de Gestión de Crisis con una velocidad notable, aprovechando la generación de texto a video para una Respuesta en Tiempo Real. Esto asegura que tus mensajes críticos de relaciones públicas se entreguen de manera rápida y profesional durante situaciones urgentes.

¿Mejoran los avatares de IA de HeyGen las comunicaciones de crisis?

Sí, los sofisticados avatares de IA y Actores de Voz de IA de HeyGen proporcionan una presencia confiable y consistente para tus Comunicaciones de Crisis. Permiten crear una Declaración en Video profesional de manera rápida, manteniendo la integridad de la marca incluso bajo presión.

¿Puede HeyGen facilitar las comunicaciones de crisis multilingües?

Sí, HeyGen ayuda significativamente en las comunicaciones de crisis multilingües al proporcionar extensas voces en off multilingües y un Generador de Subtítulos de IA. Esto asegura que tus mensajes críticos de relaciones públicas lleguen de manera efectiva a diversas audiencias globales a través de videos corporativos accesibles.

¿Qué papel juega HeyGen en la gestión efectiva de crisis?

HeyGen es una herramienta fundamental para la Gestión de Crisis efectiva, permitiendo la producción rápida de Declaraciones en Video de alta calidad y Videos de Gestión de Crisis. Optimiza tu estrategia de Comunicaciones de Crisis proporcionando escenas personalizables y mensajes consistentes impulsados por IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo