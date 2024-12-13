Crear Vídeos de Comunicación de Crisis: Responde Rápidamente

Mantén un mensaje coherente y empatía durante una crisis. Crea vídeos auténticos con avatares de AI para una respuesta inmediata y proactiva, protegiendo tu reputación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a clientes y socios afectados, proporcionando claridad de información sobre una retirada de producto y detallando soluciones específicas y medidas futuras. Utiliza un estilo visual claro e informativo con texto en pantalla, complementado por un tono de audio empático pero seguro, y asegura la accesibilidad con los subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de declaración pública de 60 segundos para medios e inversores que muestre la empatía y responsabilidad de la organización tras un desafío reputacional. El estilo visual debe ser sobrio pero con visión de futuro, con una voz en off medida y sincera generada usando la generación de voz en off de HeyGen para gestionar eficazmente la reputación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación interna de 30 segundos para nuevos empleados y equipos existentes, demostrando los pasos adecuados dentro del Plan de Comunicación de Crisis de la empresa. El estilo visual debe ser limpio, estructurado y mantener la consistencia visual con los elementos de la marca, apoyado por una pista de audio clara e instructiva, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Comunicación de Crisis

Elabora vídeos de comunicación de crisis convincentes y claros con facilidad, asegurando que tu mensaje se entregue de manera efectiva y puntual cuando más importa.

1
Step 1
Crea Tu Plan de Comunicación de Crisis
Desarrolla un guion claro y conciso detallando tu mensaje clave y pasos de acción. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu plan escrito en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige un Presentador Auténtico
Selecciona un avatar de AI que transmita sinceridad y profesionalismo, o sube tu propio metraje. Esto asegura autenticidad y transparencia en tu entrega durante momentos críticos.
3
Step 3
Añade Claridad Crucial e Identidad de Marca
Mejora tu vídeo con información esencial e identidad de marca. Utiliza los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible, reforzando la claridad de la información para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta para Amplia Accesibilidad
Finaliza tu vídeo de comunicación de crisis asegurando que esté listo para su distribución en todas las plataformas. Usa la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu vídeo para máxima accesibilidad y alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mantener la Confianza y Moral Pública

Crea vídeos empáticos y transparentes para tranquilizar a los interesados, comunicar soluciones y reconstruir la confianza durante o después de situaciones desafiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos efectivos de comunicación de crisis?

HeyGen te permite generar rápidamente vídeos de comunicación de crisis de alta calidad utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde un guion, asegurando una respuesta inmediata y proactiva con claridad de información durante momentos críticos.

¿Cómo asegura HeyGen autenticidad y transparencia en la comunicación de crisis?

HeyGen te permite mantener la consistencia visual y el control de la marca a través de plantillas personalizables y opciones de branding, apoyando la autenticidad y transparencia en tu mensaje durante una crisis. Esto ayuda a proteger tus esfuerzos de gestión de reputación.

¿Puede HeyGen apoyar el despliegue rápido y la accesibilidad para la comunicación de crisis?

Sí, HeyGen facilita el despliegue rápido de vídeos de comunicación de crisis transformando guiones en vídeos al instante. También añade automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance para todas las audiencias, crucial para un plan de comunicación de crisis efectivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para gestionar la reputación durante una crisis?

HeyGen ayuda en la gestión de la reputación permitiéndote transmitir empatía y responsabilidad a través de avatares de AI, junto con la capacidad de delinear claramente soluciones y medidas futuras dentro del contenido de tu vídeo de comunicación de crisis.

