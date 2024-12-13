Crea Vídeos de Briefing Creativo: Optimiza Tu Producción

Elabora briefs creativos en vídeo de manera más rápida. Usa avatares de IA para comunicar claramente el resumen del proyecto, presupuesto y cronograma.

464/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial dinámico de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing o líderes de proyectos, ilustrando cómo crear eficientemente un briefing creativo de vídeo completo. Este vídeo debe contar con un estilo de audio animado y claro, con orientación paso a paso en pantalla, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva, asegurando una comprensión clara del resumen del proyecto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional persuasivo de 30 segundos dirigido a agencias creativas que presentan nuevas ideas a clientes, mostrando cómo un vídeo de briefing creativo convincente mejora la aceptación del cliente para cualquier proyecto de filmación. El estilo visual y de audio debe ser elegante y pulido, con música cinematográfica y una narración segura, utilizando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para obtener resultados rápidos y profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de comunicación interna colaborativa de 75 segundos para equipos de producción multifuncionales, detallando los elementos esenciales de un briefing de proyecto de producción de vídeo para una alineación fluida del equipo. Con una voz clara e instructiva y texto en pantalla organizado, el vídeo debe resaltar los detalles del presupuesto y la línea de tiempo, empleando los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada miembro del equipo comprenda las particularidades del proyecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Briefing Creativo

Optimiza tus proyectos de producción de vídeo transformando briefs creativos complejos en vídeos atractivos e informativos que alineen eficientemente a tu equipo y partes interesadas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza los detalles esenciales de tu briefing creativo, incluyendo el resumen del proyecto, el público objetivo y los mensajes clave. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu texto en una presentación visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar
Da vida a tu briefing eligiendo un avatar de IA para presentar tu información. Selecciona entre varios estilos y voces para que coincidan con el tono y la profesionalidad requeridos para tu proyecto de producción de vídeo.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Asegura la consistencia de la marca aplicando los controles de branding de tu empresa. Integra tu logotipo y colores preferidos para que el briefing creativo en vídeo sea inconfundiblemente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu convincente vídeo de briefing creativo exportándolo. Aprovecha las opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación de HeyGen para compartir fácilmente tu claro y conciso briefing con todas las partes interesadas, asegurando una producción de vídeo exitosa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera el desarrollo de briefs creativos para campañas

.

Desarrolla rápidamente vídeos de briefing creativo convincentes para campañas de marketing y publicidad, reduciendo el tiempo de producción y mejorando la claridad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de un briefing creativo en vídeo convincente?

HeyGen te permite transformar tu plantilla de briefing creativo en un vídeo dinámico utilizando avatares de IA y texto a vídeo, asegurando un resumen claro y atractivo del proyecto para una producción de vídeo exitosa.

¿Qué características de HeyGen mejoran la producción de vídeos para briefs creativos?

HeyGen ofrece avatares de IA, generación de locuciones y controles de marca para crear proyectos de producción de vídeo profesionales rápidamente. Estas herramientas ayudan a clarificar el público objetivo y el alcance del proyecto.

¿Puedo convertir mi plantilla de briefing creativo existente en un vídeo usando HeyGen?

Absolutamente. La funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen te permite adaptar fácilmente el contenido de tu plantilla de briefing creativo, añadiendo avatares de IA y personalización de marca para un proyecto de vídeo profesional.

¿Cómo asegura HeyGen la claridad y el compromiso en mi briefing creativo en vídeo?

Aprovechando los avatares de IA, locuciones naturales y subtítulos personalizables, HeyGen asegura que tu briefing creativo en vídeo comunique claramente los detalles del proyecto, ayudando a tu equipo de producción y al proceso de aprobación para cualquier proyecto de filmación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo