Define claramente los objetivos de tu proyecto de vídeo y el público objetivo, elaborando briefs convincentes más rápido con la eficiente función de texto a vídeo de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos dirigido a productores de vídeo freelance y agencias, enfatizando el papel crucial que juega un detallado brief creativo de vídeo en proyectos exitosos con clientes. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y corporativo, presentando un avatar de AI que ofrezca consejos expertos sobre cómo definir el público objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 30 segundos para creadores de contenido y estrategas de marca sobre cómo elaborar una sección de 'Mensajes Clave' convincente dentro de su brief creativo. El vídeo debe tener una estética animada y minimalista, apoyada por una voz en off clara y autoritaria generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando la importancia del Tono de Voz.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial paso a paso de 75 segundos dirigido a gestores de proyectos en equipos de marketing, demostrando cómo usar efectivamente una plantilla de brief creativo para optimizar su proceso de producción de vídeo. Emplea un estilo visual claro e instructivo con superposiciones de texto útiles y una música de fondo neutral, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una presentación profesional de la gestión del Cronograma del proyecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Crear Vídeos de Brief Creativo

Elabora vídeos de brief creativo convincentes con facilidad. Transforma tu visión estratégica en contenido visual atractivo, asegurando una comunicación clara para tus proyectos.

Step 1
Crea tu Guion de Brief
Comienza esbozando los detalles de tu brief creativo, incluyendo objetivos y mensajes clave. Usa la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin esfuerzo tu brief escrito en un vídeo dinámico, estableciendo la base para tu proyecto.
Step 2
Selecciona una Base Visual
Elige entre una amplia gama de diseños predefinidos o personaliza el tuyo. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente el estilo visual y la estructura de tu brief creativo de vídeo, asegurando una presentación profesional.
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo de brief incorporando "Avatares de AI" para narrar tu contenido y generar voces en off profesionales. Integra controles de marca como logotipos y colores para mantener tu identidad visual, haciendo que tu brief sea distintivo y memorable.
Step 4
Exporta y Comparte tu Brief
Revisa tu vídeo para asegurar claridad y añade "Subtítulos/captions" para garantizar accesibilidad y comprensión. Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de brief creativo en el formato de aspecto deseado, listo para su distribución a tu equipo o partes interesadas.

Facilita Inicios de Proyecto con Vídeos de Brief

Mejora la comprensión y el compromiso en los inicios de proyecto presentando briefs creativos como vídeos dinámicos, mejorando la alineación y eficiencia del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de briefs creativos de vídeo?

HeyGen simplifica el proceso de crear vídeos de brief creativo convirtiendo el texto de tu brief en un vídeo dinámico. Su plataforma intuitiva actúa como un creador de briefs creativos, ayudándote a esbozar rápidamente los objetivos y mensajes clave para tu proyecto.

¿Qué elementos visuales puede incorporar HeyGen en un vídeo de brief creativo?

HeyGen te permite mejorar tu brief creativo de vídeo con avatares de AI e incorporar la identidad visual de tu marca a través de logotipos y colores personalizados. También puedes utilizar su biblioteca de medios para establecer el mood board y el tono de voz deseados.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar plantillas de briefs creativos para diferentes campañas?

Sí, HeyGen ofrece plantillas de briefs creativos flexibles que puedes personalizar fácilmente para diversas campañas publicitarias o de marketing. Esto asegura que cada vídeo comunique claramente los objetivos y mensajes clave del proyecto manteniendo la coherencia.

¿Cómo asegura HeyGen un tono y mensaje consistentes en los briefs creativos de vídeo?

HeyGen ayuda a mantener un tono de voz consistente y un mensaje claro a través de sus funciones de texto a vídeo y generación de voz en off. Al definir tus mensajes clave dentro del guion, HeyGen asegura que tu brief creativo de vídeo resuene efectivamente con tu público objetivo.

