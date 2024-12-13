Domina la creación de vídeos de formación de briefing creativo fácilmente

Empodera a los equipos de marketing y RRHH para crear módulos de formación atractivos rápidamente. Utiliza avatares de IA para contenido de vídeo profesional y personalizable que cumpla con los objetivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un tutorial dinámico de 45 segundos para que los profesionales del marketing optimicen su flujo de trabajo para las próximas campañas de marketing, centrándose en cómo utilizar plantillas de briefing creativo de manera eficiente. Este vídeo debe ser visualmente rico y animado, transformando un guion simple directamente en una guía visual atractiva utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para demostrar el rápido proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido a equipos de RRHH, demostrando la importancia de objetivos claros dentro de un briefing creativo para la producción de vídeos internos. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y accesible con superposiciones de texto fáciles de leer y utilizar la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión de todos los espectadores, enfatizando la claridad y accesibilidad en los vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una guía paso a paso de 90 segundos que empodere a los propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo para crear vídeos de formación de briefing creativo con facilidad. El estilo visual y de audio debe ser moderno y alentador, mostrando las versátiles plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar cómo se puede ensamblar contenido profesional de alta calidad rápidamente, haciendo que el proceso de definir la audiencia objetivo y las directrices de la marca sea sencillo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo crear vídeos de formación de briefing creativo

Transforma sin esfuerzo tu contenido de briefing creativo en vídeos de formación atractivos y profesionales para equipos de marketing y RRHH usando herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Elige una plantilla o comienza con un guion
Comienza seleccionando una plantilla de briefing creativo pre-diseñada o introduce tu guion directamente. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá instantáneamente tu texto en un diseño preliminar de vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus avatares de IA y locución
Personaliza tu vídeo de formación eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA para presentar los detalles de tu briefing creativo. Personaliza su apariencia y selecciona una locución de sonido natural para una comunicación clara.
3
Step 3
Aplica tus directrices de marca
Asegúrate de que tus vídeos de formación de briefing creativo se alineen con la identidad visual de tu organización. Usa los controles de branding de HeyGen para incorporar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas para un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y comparte tus vídeos de formación
Una vez que tu vídeo de formación de briefing creativo esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Comparte estos impactantes módulos de formación con tus equipos para optimizar su comprensión de las nuevas campañas de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica conceptos complejos para una formación más clara

Transforma directrices de briefing creativo intrincadas en contenido de vídeo fácilmente digerible, mejorando la claridad y comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de briefing creativo atractivos?

HeyGen aprovecha herramientas impulsadas por IA y avatares de IA para simplificar la producción de vídeos, permitiendo a los equipos de marketing y RRHH crear rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Puedes transformar sin esfuerzo tu contenido de briefing creativo en módulos de vídeo atractivos, mejorando el aprendizaje y la retención.

¿Ofrece HeyGen opciones personalizables para plantillas de vídeo de briefing creativo?

Sí, HeyGen proporciona plantillas totalmente personalizables para tus vídeos de formación, permitiéndote alinearte con las directrices de tu marca, objetivos y estilo de vídeo. Integra fácilmente tu logotipo, colores y contenido específico para campañas de marketing efectivas o módulos de formación interna.

¿Cuál es el proceso para producir vídeos de formación con HeyGen?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para módulos de formación. Simplemente introduce tu guion o contenido de briefing creativo, elige un avatar de IA, y HeyGen genera tus vídeos de formación con locuciones profesionales y subtítulos automáticamente, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Pueden los equipos de marketing y RRHH desarrollar eficientemente vídeos de formación usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para empoderar a los equipos de marketing y RRHH a crear eficientemente vídeos de formación sin habilidades complejas de producción de vídeo. Nuestras herramientas impulsadas por IA aseguran que producir contenido atractivo que cubra tus objetivos y apunte a tu audiencia sea sencillo y rápido.

