Crea Vídeos de Formación en Valores Corporativos que Involucren
Aumenta el compromiso de los empleados y la comunicación interna. Crea vídeos auténticos de valores corporativos utilizando las plantillas y escenas flexibles de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos atractivo para líderes emergentes y gestión, centrado en los valores corporativos clave críticos para la Formación en Liderazgo. Este vídeo necesita un estilo visual profesional e inspirador con transiciones dinámicas y una narración autoritaria. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para ofrecer perspectivas clave desde diversos puntos de vista.
Produce una pieza de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, destacando un valor corporativo específico y su aplicación diaria. El estilo visual debe ser conciso e informativo con música de fondo positiva y animada. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para producir y actualizar rápidamente los mensajes según sea necesario con guiones personalizables.
Crea un vídeo de 50 segundos dirigido a empleados potenciales y actuales, mostrando nuestra narración auténtica para ilustrar el impacto de nuestra cultura empresarial y valores corporativos. Esta pieza debe presentar un estilo visual relatable y vibrante con gráficos modernos y texto en pantalla que refuerce los mensajes clave. Integra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar el compromiso visual.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Formación Integral.
Produce rápidamente diversos vídeos de formación en valores corporativos, ampliando el alcance de tu empresa a todos los empleados.
Mejora el Compromiso y la Retención de Empleados.
Utiliza vídeo impulsado por AI para crear contenido atractivo de valores corporativos, mejorando significativamente la comprensión y retención de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en valores corporativos atractivos?
HeyGen permite a las empresas crear eficientemente vídeos de formación en valores corporativos atractivos utilizando avatares de AI y plantillas personalizables. Esto ayuda a articular la cultura de la empresa y fomenta el compromiso de los empleados a través de la comunicación interna.
¿Puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados a través de vídeos auténticos de cultura empresarial?
Sí, HeyGen te permite producir vídeos atractivos de cultura empresarial y testimonios de empleados con avatares de AI, asegurando una narración auténtica. Este enfoque hace que tus valores corporativos resuenen profundamente con tu equipo.
¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos AI efectivo para la formación y desarrollo corporativo?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación impulsados por AI para escenarios como la Incorporación de Nuevos Empleados y la Formación en Liderazgo. Su plataforma intuitiva y guiones personalizables permiten la producción rápida de vídeos profesionales y atractivos.
¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de valores corporativos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas en tus vídeos de formación en valores corporativos. Esto garantiza una presencia de marca coherente en toda la comunicación interna.