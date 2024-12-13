Crea Vídeos de Cultura Corporativa que Atraigan a los Mejores Talentos
Impulsa tu marca como empleador y atrae talento. Produce fácilmente vídeos atractivos sobre la cultura de la empresa desde el guion con los avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para empleados actuales y futuros reclutas, se necesita un vídeo auténtico de 30 segundos sobre la cultura de la empresa que capture la esencia de los valores de tu empresa y el entorno colaborativo diario. Apunta a un estilo visual atractivo y amigable, utilizando texto a vídeo desde el guion para un mensaje impactante y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad.
Crea un convincente vídeo de 60 segundos sobre la cultura corporativa enfocado en fomentar la retención de empleados y reforzar tu distintiva marca como empleador. El estilo visual y de audio debe ser moderno, seguro y apreciativo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear una narrativa pulida y profesional para empleados actuales y profesionales de la industria por igual.
Imagina un dinámico resumen de 15 segundos sobre la cultura corporativa perfecto para redes sociales, destinado a atraer rápidamente talento y demostrar un aspecto específico y emocionante de tu lugar de trabajo. Este breve vídeo debe emplear los avatares de IA de HeyGen para un mensaje rápido e impactante, asegurando que esté optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, entregado con una pista de audio animada y de tendencia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Vídeos de Cultura para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos atractivos para redes sociales que muestren la cultura de tu empresa y atraigan talento.
Compromiso en Onboarding y Formación.
Mejora la incorporación y retención de empleados integrando vídeos de cultura atractivos en los programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos impactantes sobre la cultura corporativa?
Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos sobre la cultura corporativa transformando guiones de texto en vídeos profesionales usando avatares de IA y voces en off. Esto agiliza significativamente tu producción de vídeo, facilitando la presentación constante de la cultura de tu empresa.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar nuestra marca como empleador y atraer a los mejores talentos?
HeyGen te permite elevar tu marca como empleador y atraer talento a través de vídeos de reclutamiento dinámicos. Puedes utilizar controles de marca para asegurar la consistencia, incorporar testimonios de empleados y aprovechar los avatares de IA para mostrar efectivamente la cultura única de tu empresa.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a mostrar los valores de la empresa y los beneficios para los empleados?
HeyGen ayuda proporcionando plantillas y la capacidad de crear vídeos animados que comuniquen claramente los valores de tu empresa y los beneficios para los empleados. También puedes incluir testimonios auténticos de empleados para aumentar la retención y resaltar lo que hace único a tu lugar de trabajo.
¿Pueden personalizarse los vídeos de HeyGen para diferentes plataformas y redes sociales?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de cultura corporativa, incluyendo el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas de redes sociales. Con controles de marca, soporte de medios de stock y diversas plantillas, puedes adaptar tu producción de vídeo para ajustarse a cualquier canal y maximizar tu alcance.