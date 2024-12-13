Crea Vídeos de Instrucciones de Tarjetas Corporativas Fácil y Rápidamente

Simplifica la incorporación de empleados para tarjetas corporativas con vídeos de formación atractivos, mejorados por la generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de formación conciso de 45 segundos, dirigido a todos los empleados actuales, para reforzar las mejores prácticas en el uso de tarjetas corporativas y la presentación detallada de gastos. Su presentación visual y auditiva debe ser profesional y clara, utilizando meticulosamente subtítulos para resaltar puntos cruciales de cumplimiento y actualizaciones de políticas, convirtiéndolo en un vídeo de instrucciones indispensable.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo rápido de 30 segundos que aborde preguntas frecuentes sobre tarjetas corporativas, destinado a todos los empleados que necesiten respuestas rápidas o consejos de solución de problemas. El estilo visual debe ser dinámico con transiciones rápidas y gráficos atractivos, empleando brillantemente las plantillas y escenas de HeyGen para presentar eficientemente escenarios comunes y soluciones, ofreciendo instrucciones críticas.
Prompt de Ejemplo 3
Un inspirador vídeo interno de 60 segundos, dirigido a los equipos de marketing o L&D, podría mostrar la creación sin esfuerzo de vídeos de instrucciones de tarjetas corporativas dentro de HeyGen. Requiere una estética limpia y moderna y una entrega entusiasta, enfatizando particularmente el poder del texto a vídeo desde el guion para transformar un guion básico en un vídeo pulido y profesional, e ilustrando cómo crear vídeos rápidamente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Instrucciones de Tarjetas Corporativas

Produce fácilmente vídeos de instrucciones profesionales y claros para el uso de tarjetas corporativas con las potentes funciones de IA de HeyGen, asegurando que los empleados estén bien informados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla instrucciones claras y concisas para el uso de tu tarjeta corporativa. Luego, pega tu guion directamente en HeyGen para aprovechar la potente función de texto a vídeo, transformando tu texto en vídeos de instrucciones profesionales.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tus instrucciones de tarjeta corporativa. Un avatar de IA presentará profesionalmente tu guion, mejorando el compromiso y la claridad para tu audiencia en tus vídeos.
3
Step 3
Aplica Branding y Estilo
Integra los elementos de branding de tu empresa, incluidos logos y colores, utilizando los controles de branding de HeyGen. Esto asegura que tus vídeos de formación de tarjetas corporativas se alineen perfectamente con las directrices organizacionales y la estética profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de instrucciones de tarjeta corporativa esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Comparte tu nuevo vídeo a través de tus plataformas internas para formar eficazmente a los empleados sobre las mejores prácticas de tarjetas corporativas, mostrando cómo crear vídeos eficientemente.

Aclara Políticas Corporativas Complejas

Transforma políticas complejas de tarjetas corporativas en vídeos de instrucciones claros y fáciles de entender para mejorar la comprensión y el cumplimiento de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de instrucciones de tarjetas corporativas?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos profesionales de instrucciones de tarjetas corporativas utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar, y HeyGen genera contenido atractivo, simplificando significativamente cómo crear vídeos para formación. Este proceso asegura una salida de alta calidad sin producción compleja.

¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos de tarjetas corporativas hechos con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tus vídeos de instrucciones de tarjetas corporativas. Esto asegura la consistencia de la marca en todos tus vídeos de formación y comunicaciones oficiales. También puedes utilizar tus propios recursos multimedia para un aspecto verdaderamente personalizado.

¿Puede HeyGen mejorar la claridad y accesibilidad de mis vídeos de instrucciones?

Absolutamente. HeyGen mejora significativamente la claridad y accesibilidad de tus vídeos de instrucciones a través de la generación de voz en off integrada y subtítulos automáticos. Estas características aseguran que las instrucciones complejas dentro de tu formación de tarjetas corporativas sean fácilmente comprendidas por todos los empleados, independientemente del estilo de aprendizaje o necesidades de accesibilidad.

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para crear vídeos de formación efectivos?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para transformar guiones de texto en vídeos de formación dinámicos con avatares de IA realistas y voces en off naturales. Este enfoque innovador sobre cómo crear vídeos automatiza gran parte del proceso de producción, permitiendo a las empresas producir eficientemente vídeos de instrucciones de tarjetas corporativas de alta calidad. Ahorra tiempo y recursos mientras mantiene un estándar profesional.

