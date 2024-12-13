Crea Vídeos de Formación en Redacción Publicitaria: Tu Guía de IA

Convierte tu experiencia en cursos online poderosos. Nuestros avatares de IA te ayudan a crear vídeos de formación guionizados de alta calidad sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo moderno e inspirador de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y emprendedores individuales, ilustrando la facilidad de utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen para construir Plantillas de Vídeos de Formación en Redacción Publicitaria efectivas. El vídeo debe tener una banda sonora animada y visuales limpios y minimalistas, destacando los subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un Vídeo de Formación en IA de 60 segundos para formadores corporativos y profesionales de L&D, centrándose en cómo transformar guiones complejos en contenido instructivo claro utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guión de HeyGen. El estilo visual debe ser profesional e informativo, incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo para ilustrar conceptos, acompañado de una voz calmada y explicativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos para redactores freelance y agencias digitales, mostrando la flexibilidad para personalizar vídeos de formación y optimizarlos para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser elegante y rápido, demostrando ediciones rápidas y presentando diferentes avatares de IA para representar diversos módulos de aprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Redacción Publicitaria

Produce rápidamente vídeos de formación en redacción publicitaria profesionales con plantillas impulsadas por IA y características personalizables, agilizando tu proceso de creación de vídeos.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guión
Comienza seleccionando entre una variedad de Plantillas de Vídeos de Formación en Redacción Publicitaria diseñadas profesionalmente o pega tu guión para convertir instantáneamente texto a vídeo desde guión.
2
Step 2
Añade tus Avatares de IA y Contenido
Personaliza tu vídeo de formación seleccionando entre varios avatares de IA para presentar tu contenido. Mejora tu mensaje con generación de locuciones y medios relevantes.
3
Step 3
Aplica Branding y Subtítulos
Integra la identidad única de tu marca con controles de branding para colores y logotipos. Asegura la accesibilidad y el compromiso añadiendo automáticamente subtítulos a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta tus Vídeos de Formación
Una vez que tus vídeos de formación en redacción publicitaria estén completos, finalízalos y descárgalos. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarlos a varias plataformas y necesidades de audiencia.

Casos de Uso

Desmitifica Conceptos Complejos de Redacción Publicitaria

Transforma habilidades de redacción publicitaria intrincadas en vídeos tutoriales claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión y los resultados de aprendizaje para todos los niveles de habilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en redacción publicitaria atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en redacción publicitaria de manera sencilla utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA. Simplemente introduce tu guión en nuestro Generador de Texto a Vídeo Gratuito, y nuestra plataforma lo transforma en contenido profesional y atractivo, acelerando significativamente tu proceso de producción de vídeos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de formación en IA?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de formación en IA. Puedes seleccionar entre varios avatares de IA, incorporar escenas de marca y utilizar controles de branding para asegurar que tu contenido de formación se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa y el currículo específico de habilidades de redacción publicitaria.

¿Puede HeyGen generar Portavoces de IA realistas y locuciones para mis cursos online?

Sí, HeyGen se destaca en generar Portavoces de IA realistas y locuciones de alta calidad, lo que lo hace ideal para cursos online y vídeos tutoriales. Nuestros avanzados avatares de IA transmiten tu mensaje de manera clara y natural, mejorando el compromiso del aprendiz y haciendo que tus vídeos de formación sean más impactantes.

¿Simplifica HeyGen la producción de vídeos para vídeos tutoriales?

HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo de producción de vídeos para vídeos tutoriales a través de su plataforma intuitiva y herramientas impulsadas por IA. Puedes añadir locuciones sin esfuerzo y generar automáticamente subtítulos precisos, agilizando la creación de contenido de formación profesional de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

