Crea Vídeos de Mejores Prácticas de Redacción Publicitaria Sin Esfuerzo

Transforma tu experiencia en redacción publicitaria en vídeos atractivos utilizando avatares de IA, haciendo que las prácticas complejas sean fáciles de entender.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas sobre cómo escribir textos publicitarios atractivos, con visuales dinámicos y amigables y un tono claro y conversacional generado por los avatares de IA y la generación de locuciones de HeyGen, haciendo que el contenido sea altamente comprensible y fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos para líderes de ventas, describiendo estrategias avanzadas de redacción publicitaria para la generación de leads, empleando visuales animados e ilustrativos y una voz clara y de apoyo, construido sin esfuerzo a partir de un guion de vídeo personalizable utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar una perfecta alineación con los objetivos de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para especialistas en marketing global, demostrando el poder de la redacción publicitaria concisa para redes sociales, presentando visuales modernos y elegantes con opciones de voz variadas y claras, y aprovechando los Subtítulos/captions de HeyGen para una mayor accesibilidad en diferentes idiomas y audiencias.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Mejores Prácticas de Redacción Publicitaria

Elabora vídeos profesionales y atractivos de mejores prácticas de redacción publicitaria sin esfuerzo con las herramientas de IA intuitivas y plantillas personalizables de HeyGen, asegurando una comunicación clara.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una biblioteca de "plantillas impulsadas por IA" profesionales diseñadas para contenido educativo, o comienza con un lienzo en blanco para desarrollar tu guion de vídeo desde cero.
2
Step 2
Genera tu Contenido
Pega tu texto de mejores prácticas de redacción publicitaria en el editor de guiones y aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar automáticamente escenas de vídeo que se alineen con tu contenido.
3
Step 3
Añade Avatares de IA y Locuciones
Da vida a tu vídeo seleccionando un "avatar de IA" para presentar tu contenido. Mejora tu mensaje aún más con una locución de sonido natural, personalizando su apariencia y voz para que se ajuste a tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Atractivo
Revisa tu vídeo, haz los ajustes finales necesarios y luego expórtalo utilizando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" en el formato deseado. Comparte tus "vídeos atractivos" para educar a tu audiencia sobre las mejores prácticas de redacción publicitaria.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Distribuye Mejores Prácticas en Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para compartir mejores prácticas y consejos de redacción publicitaria con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de alta calidad y atractivos de manera eficiente?

HeyGen aprovecha plantillas impulsadas por IA y un Generador de Texto a Vídeo Gratuito para agilizar la producción de vídeos. Puedes transformar rápidamente tus guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas y locuciones, haciendo accesibles procesos técnicos complejos.

¿Ofrece HeyGen soluciones para crear "Vídeos de Mejores Prácticas de Redacción Publicitaria"?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona Plantillas de Vídeos de Mejores Prácticas de Redacción Publicitaria que te permiten crear fácilmente vídeos de mejores prácticas de redacción publicitaria. Puedes personalizar estas plantillas con tu contenido específico y utilizar guiones de vídeo personalizables para una narración impactante.

¿Qué tipos de capacidades de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios con IA avanzada, incluyendo avatares de IA realistas y una amplia gama de opciones de Actores de Voz de IA. Nuestra plataforma también admite locuciones multilingües, todo accesible a través de herramientas de IA intuitivas diseñadas para una creación de vídeos sin complicaciones.

¿Quién puede beneficiarse de usar HeyGen para sus necesidades de contenido de vídeo?

HeyGen es ideal para especialistas en marketing, formadores y líderes de ventas que buscan producir vídeos atractivos con facilidad. Ya sea para sesiones de formación, presentaciones de ventas o esfuerzos de recaudación de fondos, nuestra plataforma simplifica la creación de vídeos para diversas aplicaciones.

