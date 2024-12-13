Crea Vídeos de Orientación para Contratistas con AI
Acelera la formación de contratistas con diversas plantillas y escenas para vídeos de seguridad atractivos y conformes para tu fuerza laboral global.
Desarrolla un vídeo urgente de 60 segundos sobre seguridad en el lugar de trabajo dirigido a todos los contratistas, enfatizando el cumplimiento crítico de OSHA. Este vídeo informativo debe tener un estilo visual nítido, audio claro y aprovechar los subtítulos de HeyGen para asegurar que cada directriz de seguridad sea claramente entendida y accesible.
Imagina un vídeo práctico de 30 segundos que guíe a los contratistas a través de procedimientos específicos de seguridad en el sitio. Este vídeo dinámico, destinado a contratistas que necesitan instrucciones precisas, podría mostrar ejemplos del mundo real utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración concisa e instructiva para máxima claridad.
Produce un vídeo pulido de 50 segundos demostrando cómo los gerentes de RRHH y seguridad pueden crear fácilmente vídeos de orientación para contratistas profesionales y con marca. Con un estilo visual corporativo y una voz animada, este prompt destaca la eficiencia de las plantillas y escenas de HeyGen para desarrollar vídeos de formación y educativos de alta calidad adaptados a su marca.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Formación Escalable para Contratistas.
Produce eficientemente numerosos cursos de orientación y seguridad para contratistas, asegurando una formación integral en toda tu fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza AI para crear vídeos de orientación dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los contratistas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación para contratistas en mi organización?
HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos con AI diseñada para agilizar la producción de vídeos profesionales de incorporación y formación en seguridad para contratistas. Los gerentes de RRHH y seguridad pueden aprovechar los avatares de AI y diversas plantillas para generar rápidamente contenido atractivo y conforme.
¿HeyGen admite la personalización de marca y localización para programas de formación de contratistas globales?
Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas robustas de personalización y branding, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa sin problemas en tus vídeos. También puedes utilizar funciones de localización de vídeo como subtítulos y voz en off para llegar efectivamente a tu fuerza laboral global.
¿Qué tipo de vídeos de formación en seguridad puedo crear con HeyGen para asegurar el cumplimiento de OSHA?
Con HeyGen, puedes crear fácilmente vídeos de formación en seguridad impactantes que aborden temas críticos como el cumplimiento de OSHA y los procedimientos de seguridad en el sitio. Nuestros avatares de AI entregan información vital sobre seguridad en el lugar de trabajo de manera clara y consistente a todos tus contratistas.
¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen la efectividad de los vídeos de formación y educativos para contratistas?
Los avatares de AI realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación y educativos para contratistas, haciendo que la información compleja sea más atractiva y fácil de absorber. Proporcionan un presentador profesional y consistente para todas tus necesidades de creación de vídeos con AI, mejorando la retención del aprendizaje.